"Scandalosa situazione a Palermo, con 500 bare ammassate da tempo al cimitero dei Rotoli e in attesa di essere tumulate. Il sindaco Orlando faccia un regalo ai cittadini e si dimetta subito". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in merito alle bare che rimangono non tumulate presso il cimitero di Palermo.

