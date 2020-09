L'inizio dell'anno scolastico, il messaggio di Orlando: "Ci aspettano settimane complesse"

"Alle alunne e agli alunni, ai genitori, al personale docente e non docente di Palermo, auguro di affrontare questa riapertura particolare dell'anno scolastico al tempo della pandemia con fiducia, ma anche con prudenza. Affinché si possa garantire un ritorno a scuola in presenza che ci preoccupa ma che, allo stesso tempo, si ritiene essenziale per una corretta e positiva strategia educativa, è indispensabile l’operosa corresponsabilità di tutti voi". Lo scrivono il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e l'assessora alla Scuola, in una nota inviata agli istituti cittadini.

"Le settimane che ci aspettano sono complesse e presentano numerose incognite. Siamo consapevoli che ci sono ancora tante criticità da risolvere, oggi più che in passato. Con grande impegno e cura, l’Amministrazione comunale ha già fatto molto e tanto continuerà a fare, mettendo tutto l'impegno possibile per assolvere alle molteplici esigenze, per garantire il distanziamento fisico previsto e il rispetto delle norme di sicurezza con l'obiettivo di proteggere quanto più possibile tutta la comunità educante dalla diffusione del virus", continua la nota.

"La scuola insegna a vivere in comunità: attraverso la crescita di adolescenti, bambine e bambini determina la società che verrà. L’Amministrazione ha sempre sostenuto con il massimo sforzo il diritto allo studio, impedendo arretramenti in quelli che sono i primi diritti di cittadinanza: educazione e istruzione di qualità per tutte e tutti. Vi assicuro che continueremo a garantire servizi e assistenza per i percorsi di inclusione e per contrastare ogni forma di povertà educativa".

© Riproduzione riservata