Amministrative, in provincia di Palermo si voterà in 15 comuni: ecco tutte le liste

Il 4 e 5 ottobre si andrà al voto in 15 comuni della provincia di Palermo per le elezioni amministrative. Pochi i partiti tradizionali, molte le liste civiche.

Riflettori accesi su Termini Imerese, attualmente amministrato dal commissario straordinario Antonio Lo Presti dopo le dimissioni del sindaco Francesco Giunta. Ma si voterà anche in grossi centri dell'hinterland come Misilmeri, Villabate e Carini

Ecco le liste in tutti nei 15 comuni della provincia di Palermo.

ALIMINUSA

SINDACO FILIPPO DOLCE

Lista «Insieme per Aliminusa»: Giuseppina Dolce detta Rosanna, Filippo Cicero, Paola Dolce, Francesca Marzino, Carmelo Muscarella, Salvatore Biondolillo, Pietro Ricotta, Salvatore Ricotta, Angela Maria Runfola, Rita Runfola.

SINDACO MICHELE PANZARELLA

Lista «Buongiorno Aliminusa»: Giuseppina Cicero detta Giusi, Crocetta Maria Di Pasquale, Antonina Dolce detta Antonella, Rosario Dolce detto Saro, Salvatore La Corte, Salvatore Lanza detto Rosolino, Francesco Minneci detto Ciccio, Maria Luisa Ortolano, Pietro Panzarella, Giuseppe Pecoraro.

CALTAVUTURO

SINDACO GIUSEPPE DI GIORGI

Lista “Unione Democratica e Popolare Caltavuturo 2020”: Gaetana Gennuso detta Nieta, Rosaria Varca, Vincenzo Siragusa, Agnese Fontana, Maria Cristina Muscarella, Vincenzo Giannopolo, Emilia Gambino, Antonino Musca, Carmela Elvira Caci, Calogero Giambrone detto Lillo, Domenico Giannopolo, Maria Luisa Mogavero.

SINDACO SALVATORE DI CARLO

Lista “CambiAmo Caltavuturo”: Elio Francesco Falcone detto Franco, Giuseppina Romana detta Giusi, Antonino Ruggirello detto Tonino, Ilaria Di Stefano, Giuseppe Gandolfo Di Laura detto Peppe, Antonino Comella detto Nino, Ivan Cordone, Roberta Maria Audino detta Roberta, Iolanda Teresi, Sebastiano La Ganga detto Sebi, Mariano Siragusa detto Mario, Mariano Chiappone detto Mario.

CARINI

SINDACO AMBROGIO CONIGLIARO

Lista Movimento 5 stelle: Ambrogio Conigliaro, Francesco Scrima, Filippo Mannino, Giuseppe Cottone, Maria Antonia Gambicchia, Felice Sanfilippo, Giacomo Garitta, Vito Conigliaro, Adriana Amato, Rosalia Finazzo, Onofrio Di Lorenzo, Giuseppa Mannino, Francesca De Santis, Rosalia Candela, Angela Agrusa, Paolo Amato, Danilo Oreto.

SINDACO GIANFRANCO LO PICCOLO

Lista Diventerà Bellissima: Luca Tantino, Antonio Badalamenti, Pietro Calvaruso, Salvatore Caruso, Fabiola Casapinta, Emanuele Colletta, Bartolo Corallo, Fabio Davì, Claudia Di Dino, Sergio Evola, Vincenza Gallina, Vincenzo Giuliano, Lidia Grigoli, Maria Luciardello, Simona Mannino, Barbara Mirabella, Francesco Polizzi, Arianna Randazzo, Emilio Russo, Consuelo Strazzeri, Giuseppe Taormina, Antonella Troia, Giulia Virzì, Enrico Vivona.

Lista Ora: Pietro Paolo Pellerito, Aurelio Garonna, Domenico Carollo, Patrizia Musso, Rosalba Lo Piccolo, Luana Gallina, Luciana Morana, Daniela Renna, Aurora Russo, Venera Virzì, Antonella Vitale, Roberto Gambino, Emilia Speciale, Giuseppe Di Gangi, Rosario Gangi, Alessio Arduo, Andrea Scarnò, Antonio Azzaretto, Antonella Muratore, Floriana Amato, Roberto Joseph Cucuzza, Maria Concetta Cardella, Albero Balsamo.

Lista Lega: Fabio Failla, Croce Amato, Giuseppe Bellia, Patrizia Biagi, Iolanda De Simone, Massimo Di Martino, Vincenzo Di Rosalia, Marco Faraci, Vincenzo Faraone, Giovanni Fradella, Marco Galvano, Francesca Giambanco, Salvatore Giambanco, Giancarlo Lo Piccolo, Maria Chiara Lo Piccolo, Davide Marino, Francesca Maria Mirabile, Rosario Petralia, Leandro Polizzi, Salvatore Puccio, Rosa Sampino, Giuseppe Taormina, Maurizio Valenti, Cosimo Conti.

Lista Movimento civico: Scrusciu Maria Anastasi, Pietro Baglio, Manuela Bartolotta, Maria Simona Castronovo, Manuel Cavallaro, Davide Consiglio, Vincenza Laura D’Amico, Nicola Di Martino, Santa Di Natale, Salvatore Graceffa, Giovanni Li Calsi, Andrea Li Muli, Ferdinando Lo Piccolo, Pietro Montalto, Leonardo Paterna, Tiziana Patti, Andrea Pignataro, Maria Ruisi, Maria Laura Sparacio, Natale Schiera, Fabio Seidita, Davide Strazzeri, Francesco Trupia, Eloisa Verruggia.

Lista Lavoro per Carini: Serafina Lo Piccolo, Benedetto Badalamenti, Antonino Capodici, Salvatore Cardinale, Barbara Castronovo, Renato Consagra, Francesca D’Agostino, Filippo Di Stefano, Tiziana Filizzolo, Antonino Finazzo, Daniela Gambino, Maria Giallombardo, Francesca Giglio, Rita Girgenti, Caterina Marchese, Angelo Orlando, Mauro Palazzolo, Giulio Pillitteri, Antonino Randazzo, Gerlando Rizzo, Marzia Maria Romano, Antonina Taormina, Grazia Terranova, Alberto Maria Valenti.

Lista Io voto Carini: Daniele Arena, Salvatore Basile, Roberto Bevilacqua, Sharon Calcagno, Domenico Craparo, Maria Di Benedetto, Giuseppe Fato, Claudio Ferdico, Antonino Lentini, Luigi Lo Piccolo, Rita Magro, Mariangela Pisano, Sebastiano Gabriele Santalucia, Michele Seidita, Stefania Torregrossa, Giuseppina Vaccaro.

Lista Carini a colori: Gaetano Accardi, Giovanni Anile, Susanna Buzzetta, Maria Grazia D’Acquisto, Maria Grazia D’Anca, Roberta Di Bernardo, Eugenio Giaccone, Elio Giuseppe Giambanco, Claudio Lembo, Giovanna Leonardi, Marco Loi, Vincenzo Mazzamuto, Teresa Melignano, Dario Migliore, Maria Concetta Mutolo, Federica Passalacqua, Stefania Perez, Nicola Pirrotta, Maria Potenzano, Ignazio Simonetta, Rossella Simonetta, Lorenzo Talluto, Terenzio Teodoro Tenda, Amedeo Terrano.

SINDACO GIOVÌ MONTELEONE

Lista Partito Democratico - Articolo Uno Cittadinanza Attiva: Giovì Monteleone, Vincenzo Agrusa, Giovanni Alamia, Paolo Arena, Rosalba Cavarretta, Santina Di Salvo, Vincenzo Evola, Manuela Faso, Valeria Gambino, Carmela Genova, Gaspare Genova, Giuseppe La Mantia, Fabio Li Pani, Fortunata Majolino, Onofria Rosalia Maltese, Daniela Mangano, Giorgio Masotto, Isabella Morreale, Elena Purpura, Matteo Savasta, Aurora Scavo, Giovanni Taormina, Daniele Torino, Mariangela Troia.

Lista Avanti Carini: Graziano Amato, Paolo Amato, Barbara Alcamisi, Francesco Armetta, Salvatore Badalamenti, Chiara Balsamo, Roberta Bellia, Vincenzo Castro, Pietro Evola, Sonia Maria Fasulo, Antonio Fiorello, Salvatore Foresta, Angelica Jessica Giammanco, Salvatore Lentini, Antonino Mannino, Pietro Mannino, Giorgia Seidita, Ornella Gelardi, Alessandro Re, Andrea Sgroi, Carla Spataro, Luca Francesco Contrino, Clara Denaro, Manuela Parrocchia.

Lista Carini si sveglia: Matteo Adragna, Rosalinda Badalamenti, Marisa Billeci, Giuseppe Bondì, Marco Candela, Bernardo Cucchiara, Caterina Cusimano, Francesco D’Antoni, Gessica Di Stefano, Maria Di Stefano, Miryam Evola, Maria Francesca Gatto, Gaetano Giambanco, Pietro Salvatore Mannino, Cristian Marchiano, Giuseppina Pagano, Maria Concetta Reina, Sonia Sala, Angelo Salemi, Laura Sampino, Elisabetta Schillaci, Annalisa Trotta, Dario Gattuso, Francesca Cilluffo.

Lista Il Germoglio: Francesco Palazzolo, Salvatore Manicioto, Salvatore Romeo, Antonio Carollo, Antonella Baiada, Bianca Barbera, Salvatore Mignano, Mariacristina Rosso, Giuseppe Domino, Antonino Giambanco, Angela Badalamenti, Pietro Cangialosi, Lorella Lentini, Marcello Marchiano, Michele Cascino, Maurizio Torregrossa, Teresa Ferrara, Caterina Viola, Giuseppina Alfieri, Loredana Maida, Ivano Dergano, Vincenzo Giambanco, Claudia Marcianò, Ninfa Altadonna.

Lista L’altra Carini: Tania Amato, Salvatore Amato, Graziella Anile, Vito Bortiglio, Vittorio Sergio Covello, Barbara De Sieno, Francesca Failla, Marianna Frisella, Alessandro Gambino, Fosca Giambanco, Emilio Greco, Salvo La Fata, Massimiliano Lopes, Antonio Mannino, Giuseppe Mannoia, Chiara Meazza, Caterina Mistretta, Salvatore Monteleone, Valentina Oliveri, Tiziana Sileci, Gaetano Speciale, Marcello Muratore.

SINDACO SALVATORE SGROI

Lista Carini Viva: Rosalia Anselmo, Francesco Argento, Antonio Arlotta, Carlo Catuogno, Giuseppe Cilluffo, Loredana Cirillo, Paola Cusumano, Marianna De Luca, Giovanni Davide Esposito, Arianna Ferranti, Francesco Giuseppe Figura, Domenico La Barbera, Maurizio Leale, Chiara Lionetti, Vita Mannino, Salvatore Migliore, Rosanna Minì, Giuseppe Musso, Nadia Nania, Maria Rita Picone, Gaetano Schiera, Francesco Vitale, Donato Zangara.

Lista Prima Carini: Claudio Armetta, Filippo Badalamenti, Vincenzo Brazzo, Francesca Rita Caccia, Alessandro Ceraulo, Michelangelo Chillemi, Rosa Covello, Marco Cucucca, Salvatore Di Blasi, Silvia Di Fazio, Michele Ducato, Elisabetta Gallina, Daniela Lo Monaco, Angela Lo Presti, Salvatore Longo, Sergio Mannino, Gianluca Marcianò, Ilenia Nocera, Davide Pericò, Emanuele Randazzo, Cristina Rizzo, Pietro Sorce, Maria Terranova, Marco Barcellona.

Lista Forza Italia - Prima la Sicilia: Giuseppe Brunetto, Matilde Prestigiacomo, Angelo Chiarello, Giuseppa Maria Mannino, Emanuele Patti, Ninfa Giambanco, Pietro Marcello Paterna, Giacomo Amato, Giuseppa Naimo, Francesco Giambanco, Maria Rita Privitera, Salvatore Musso, Giuseppe Carollo, Maria Lidia La Iosa, Giovanna Carmela Cantavenera, Claudio Quattrocchi, Giuseppe Rao, Vito Mazzamuto, Tiziana Licata, Maria Grazia Gelardi, Danilo Daidone, Maria Ruffico, Mario Di Franco, Gioacchino Massei.

Lista: UdC - Terzo Polo: Giovanni Gallina, Valentina Tilotta, Antonino Giambanco, Mirella Magro, Sonia Giordano, Adriana Pisciotta, Angela Caruso, Ludovica Maria Balsano, Daniela La Viola, Daniela Cataldo, Francescamaria Gandolfo, Christine Cathy Genova, Roberta Amato, Rita Lo Sicco, Erica Cavoli, Barbara Ingargiola, Giovanni D’Amico, Giovanni Mannino, Alessia Di Vincenzo, Noemi Lo Verso, Vincenza Carcioppolo, Nunzia Vanacore, Pasquale Mattiolo, Gioacchino Gambino.

Lista: Fratelli d’Italia: Damiano Gallina, Maria Laura Alamia, Domenico Alba, Fabio Anello, Rocco Alex Asciutto, Daniela Badalamenti, Letizia Battaglia, Giuseppe Bua, Antonino Calderone, Elisabeth Calderone, Filippa Caracausi, Rosaria Conigliaro, Davide Costantino, Vincenza Cottone, Antonino Giambanco, Rosalia Giunta, Giacomo Lo Monaco, Antonino Mannino, Cristina Marino, Dario Matranga, Serafina Pellerito, Giulio Pulizzi, Ignazio Torretta, Gisella Vitale.

Lista: Insieme per Carini al Centro Fabio Ferranti, Antonino Balsamo, Pietro Bolignari, Adele Caccamo, Maria Teresa Carollo, Iolanda Causa, Salvatore Cerlito, Debora Cucuzza, Rosella Damiano, Giacomo Fasone, Salvatore Finazzo, Katia Gambino, Davide Giambanco, Luisa Giarrusso, Elena Giuliano, Sara Lo Burgio, Giovanna Lo Piccolo, Antonino Mazzola, Francesca Rizzo, Claudia Romano, Elvira Taormina, Chiara Terranova, Pasquale Vivirito, Salvatore Volo.

Lista Onda: Tommaso Lo Cicero, Caterina Fiumefreddo, Giuseppina Lo Cascio, Maria Luce Balsamo, Davide Orlando, Giuseppe Mazzola, Gaetano Terrana, Rosalia Patti, Carmelo Azzimmati, Stefano Azzolini, Fausto Delzanno, Alessandro Cintura, Giuseppe Ferranti, Gianluca Abbruscano, Fabio Scozzari, Maurizio Genovese, Anna Catania, Giuseppe Mannino, Giuseppe Guttilla, Rosalia Tuzzolino, Antonino Passalacqua, Daniela Aiello, Antonino Maddaloni, Deborah Spinelli.

Lista Azzurri per Carini: Rosaria Abbruscato, Ivana Arrisicato, Maria Italia Bonito, Valentina Buffa, Girolama Caruso, Jessica Castiglione, Giovanna Catania, Cesare Di Piazza, Rosalia Di Salvo, Lorenzo Fiorello, Giuseppa Gallina, Miriana Gallina, Giovanni Lo Piccolo, Delia Megna, Francesco Musso, Piero Pecoraro, Vincenzo Rizzo, Maria Scavo, Antonino Sgroi, Giuseppe Siino, Giacomo Sparacio, Fabio Taormina, Giovanna Torres, Giuseppe Troia.

GODRANO

SINDACO SEBASTIANO DANIELE BELLINI

Lista Insieme per... il futuro: Matteo Cannella, Epifanio Barbaccia, Giuseppe Calì, Antonio Caldarella detto Paolo, Daniela Bellino, Giulia Barone, Gaetana Barone, Irene Sunzeri, Marianna Daidone, Giuseppa Pomara.

SINDACO ROSANNA CALDARELLA

Lista Godrano RipArte: Vincenzo Deguardi, Giuseppa Lisciandrello, Giuseppe Plescia, Rosario Branone, Nicola Divono, Antonella Barbaria, Barbara Pecoraro, Pietro Barbaccia, Mariantonina Margarese, Rosanna Caldarella.

SINDACO SALVATORE RE

Lista Una Godramno migliore: Girolamo Sileci, Antonino Marcellino, Nunzio Perrone, Giuseppe Cuttitta, Ciro Pomara, Paola Gaiezza, Vincenzo Impinna, Enza Ciaccio, Rachele Bellino, Cristina Mastropaolo.

ISOLA DELLE FEMMINE

SINDACO STEFANO BOLOGNA

Lista Un’altra Isola Si: Giovanna Billeci, Maria Dionisi, Anna Gaia Lucido, Anna Maria Lucido, Angelo Mannino, Benedetto Nevoloso, Antonino Domenico Palazzolo, Anna Provenza, Maurilio Puccio, Rossella Puccio, Pietro Salvatore Rappa, Maria Antonella Uva.

SINDACO ORAZIO NEVOLOSO

Lista CambiAmo Isola: Giuseppe Pagano, Antonino Romeo, Giuseppe Rubino, Roberto Lo Piccolo, Giuseppe Scarpa, Luisa Tricoli, Daniela Giambona, Maria Grazia Puccio, Maria Rosa Catania, Vincenzo Dionisi, Maria Bruno, Carmela Di Liberto.

LASCARI

SINDACO MARIA ELENA AMOROSO

Lista Lascari nel Cuore: Andrea Alimena, Lucrezia Anselmo, Nunzio Cirrito, Marco D'Agostaro, Michele Di Maio, Salvatore Farinato, Adele Ferrante, Salvatore Ilardo, Floreana Liberto, Giuseppina Longo, Angelina Pagano, Anna Lidia Pollifrone.

SINDACO ANTONIO CESARE

Lista Città Viva: AlessioBarbera, Felice Barreca, Martina Bonanno, Giuseppe Cirincione, Eliana Maria Cirrito, Sergio Emmanuele, Carolina Guzzetta, Daniele Ilardo Daniele, Domenico Lisuzzo, Enrico Marino, Giuseppe Schittino, Nadia Vuinovich.

SINDACO FRANCO SCHITTINO

Lista Comunità e innovazione: Francesco Arrigo, Sandra Aulicino, Franco Fatta, Teresa Viviana Lala, Carola Maggio, Vincenzo Mazzola, Vincenzo Morreale, Alessio Mudaro, Gioacchino Nuccio, Caterina Provenza, Helga Renzino, Mario Tornabene.

MISILMERI

SINDACO ROSALIA STADARELLI

Lista #misilmeri Bene Comune: Massimiliano Coltelluccio detto Massimo, Alessandra Cuccia, Rosario Di Pisa, Rosalia detta Rosita Di Quarto, Carmelo Iuculano, Michele La Barbera, Pietro detto Piero Landolina, Dalia Lo Burgio, Angela Polizzi, Giovanna Princiotta, Vincenzo detto Enzo Priola, Rosalia detta Emanuela Schimicci, Francesca Seminara, Giuseppe Tamigio detto Pippo detto Tamigi, Salvatore Tripoli Detto Totò, Giovanna Vicari.

Lista ContinuiAmo insieme: Agata Ciccia, Gaetana Comito detta Tania, Laura Costantino, Salvatore detto Totò Di Fulco, Salvatore Garofalo detto Salvo detto Giusto, Roberta Gioeli, Rosalia Grammauta, Magdalena Joanna detta Magda Ignatowicz, Antonino Marchese, Giuseppe Marchione, Letizia Merendino, Alessandra Montadoni, Loris Passantino, Giusto Strano detto Giustino, Alessandro Tuzzolino, Filippo Unitario.

Lista SiAmo Misilmeri: Patrizia Aulico, Rosa Barca detta Jessica, Francesco Corso, Monica Demma, Federica Di Francesco, Elisabetta Ferraro detta Elisa, Francesco La Barbera, Sofia Rita Lo Bianco, Martina Milazzo, Paola Molinaro, Rosaria Mortillaro, Giovanni Orlando, Rossella Scelsi, Luca Schimmenti, Eleonora Sole, Stefano Vicari.

SINDACO ROSARIO RIZZOLO

Lista Progetto In Comune: Filippo Cerniglia, Gianluca Pavone, Ilenia Centino, Giuseppe Comito, Diego De Luca, Maurizio Di Martino, Francesca Fascella, Antonino Ferraro, Marco Gigliotta, Alberto La Lia, Debora Licata, Emanuele Mendola, Alice Rinicella, Francesca Rizzolo, Rossella Romano, Angela Scafidi.

Lista Ora Sicilia Al Centro: Andrea Torretta, Sara Rita Amato detta Sara, Simone Brazzò, Michele Cerniglia, Alessandra Dalfone, Giuseppe Di Caro, Giuseppe Guagenti, Antonella La Corte, Maria Rosaria La Franca, Giovanna La Lia, Jessica Li Volsi, Nunzia Lo Bianco, Maria Marzia Marchese detta Marzia, Gregorio Scalia, Giuseppe Scozzaro detto Pino.

Lista Via - Valore Impegno Azione: Enrica Camilleri Anna Cerniglia, Maria Concetta Fascella, Francesca Ferrara detta Ferraro, Maria Concetta Fontana, Fausto Gervasi, Giorgio La Rocca, Alessandra Maria Lo Piccolo, Marina Lombardo , Miriam Naciri, Claudia Princiotta, Vincenzo Romano, Andrea Risicato, Emanuele Sucato, Antonino Tubiolo detto Antonello.

Lista La Nuova Misilmeri: Giuseppe Bonanno, Vincenzo Mulè, Alessandra Prato, Giorgio Greco, Cappello Provvidenza, Giovanna Romano, Francesco Azzarello, Francesca Martinelli, Giuseppina Cerniglia, Debora Corrao, Angela Saitta, Fabio Calabria, Vincenzo Princiotta, Daniela Di Maio, Provvidenza Maniscalco, Calogero Di Girolamo.

Lista #nuovi traguardi: Angelo Arnone, Pietro Carnesi, Giusto La Scala, Paola Amato, Pietro Rizzolo, Gerardo detto Dino Carrubba, Maria Antonietta Tamigio, Beniamino Novaldi, Arianna Monteleone, Sonia Falletta, Antonino Cerniglia, Francesco Lo Gerfo, Francesco Corso, Giuseppe Di Spezio, Domenico Farinella, Federica Foresta.

Lista "Misilmeri prima": Rosalia D'Acquisto, Salvatore Cocchiara, Rosalia Alonzo, Pietro Cerniglia, Giuseppe Costa, Giovanni Ferraro, Fabiola Fontana, Giuseppe Ippolito, Luca Lonero, Francesca Nadia Macchiarella, Giuseppa Monachello, Francesco Pitarresi, Salvatore Raffa, Chiara Ragona, Angela Romano, Giuseppe Saletta.

Lista Risorgiamo: Rosaria Calderone, Filippo Canzoneri, Jessica Costanza, Leonarda Cutrano, Salvatore D'Agostino, Francesco Paolo Giannone, Rosaria Di Fede detta Rosanna, Antonio Ingrassia detto Antonello, Lorenzo Gulotta, Gaetano Lo Forte, Erika Milo, Maria Gabriella Namio, Gaia Raccuglia, Francesco Russo, Leopoldo Scozzaro, Clemente Carrozza.

POLIZZI GENEROSA

SINDACO GIUSEPPE LO VERDE

Lista “Amministrare Respons Abil Mente”: Giovanni Albanese, Marcello Barrancotto, Sandra Ciraulo, Diana Conigliaro, Barbara Curatolo, Vincenza Di Fina, Antonino Pio Giampapa, Salvina Giampapa, Sandro Monteleone, Pietro Ortolano, Sandro Pagano, Cinzia Russo.

SINDACO GANDOLFO LIBRIZZI

Lista “Costruire Comunità”: Gandolfo Agliata detto Alfino, Francesco Anselmo, Enzo Borgese, Giovanna Curatolo, Patrizio David, Mario Liarda, Giuseppina Macaluso, Eleonora Russo, Sandro Sauro, Giuseppina Taravella detta Giusy, Adelia Termini, Giuseppina Sausa detta Giusy.

SINDACO VINCENZO ELIO PICCIUCA

Lista “MiglioriAmo Polizzi”: Maria Gandolfa Albanese, Mario Albanese, Mario Cascio, Salvatore Cassisi, Gandolfo D’Ippolito, Vincenza D’Ippolito, Federica Di Martino, Gandolfo Lo Verde, Giovanni Macaluso, Fabio Marabeti, Gandolfo Pantina, Isabella Potestio.

POLLINA

SINDACO PIETRO MUSOTTO DETTO PIERO

Lista "Maioliche": Giuliano Bisconti detto Valentino, Mario Di Noto, Salvatore Gaglianello detto Toto, Cecilia Genchi, Giuliana Musotto, Giulio Musotto, Giuseppe Sarrica detto Pino, Giuseppe Scialabba detto Peppe, Mauro Scialabba, Maria Solaro in Albano detta Mariella.

SINDACO NUNZIO CASTIGLIA

Lista “Democrazia progresso e libertà”: Gioacchino Botindari, Salvatore Cangelosi, Giuseppe Cassataro detto Beppe, Cinzia Cortina, Angela Genchi, Alessandra Giuliana Musotto detta Alessandra, Giuseppina Natalia Musotto, Federico Nicolosi, Francesco Paolo Piazza, Cirino Scavone detto Ciro.

SANTA CRISTINA GELA

SINDACO ANTONELLA CUCCIARRÉ

Lista: Noi x Santa Cristina

Andrea Cutrono, Graziano Dorato, Maria Concetta Grutti, Filippo Guttadauro, Riccardo La Rosa, Maria Eugenia Palermo, Giulia Panvini, Vittoria Petrotta, Annalisa Scuderi, Giovanni Sirio.

SINDACO GIUSEPPE CANGIALOSI

Lista Uniti per Santa Cristina Gela: Marisa Mandalà, Antonino Caruso, Pietro Conti, Antonino Chiaramonte, Giuseppina Miriam Di Stefano detta Miriam, Giuseppe Fusco, Anna Maria Salerno, Vincenza detta Enza Schirò in Bruscia, Antonino Sciarabba, Simona Trupiano.

SINDACO GIOVANNI POLIZZI

Lista Santa Cristina al Centro, Un Bene in Comune: Giovanni Polizzi, Rosalia Baccelliere detta Marilia, Angela Giovanna Barrale, Giusto Bruno Bonanno, Ornella Camarda, Margherita Casella, Antonino Catalano, Salvatore Conti, Rossana Giocondo.

SCILLATO

SINDACO GIUSEPPE FRISA

Lista “Scillato continuiamo a costruire il futuro”: Gaetano Nicchi, Dario Battaglia, Nunzio Cerbone, Irene Filippone, Sonia Guggino, Piero Mogavero, Antonio Muscarella, Giovanni Pitingaro, Gandolfo Terranova, Ina Vitale.

SINDACO GIULIANO CORTINA

Lista “Sviluppo e Tradizione”: Antonino Battaglia, Antonino Cammarata, Giuseppe Capitummino, Alessandra Cillufo, Sebastiana Eriu, Rosanna La Russa, Simone Lo Re, Sergio Muscarella, Federica Sbriglia, Stefano Turrisi

SAN MAURO CASTELVERDE

SINDACO GIUSEPPE MINUTILLA

Lista “Siamo San Mauro”: Giuseppina Caruso, Mauro Cassata, Graziella Cipriano, Mario Dino, Vincenzo Farinella, Maccataio Giuseppe, Santina Pedevillano, Rosina Pepe, Adriana Scialabba.

TERMINI IMERESE

SINDACO ANNA AMOROSO

Lista “Amoroso Sindaco”: Anna Amoroso, Maria Angela Balsamo, Giorgio Battaglia, Giulia Brancato, Salvatore Calamera, Salvatore Chiara, Fabio Comella, Roberta Ferrara, Michelangelo Lo Presti, Angela Meschino, Maria Concetta Moreci, Maria Anna Nicasio, Salvatore Nicolosi, Dario Orsini, Angelo Taravello, Calogera Terrana.

Lista “Patto per Termini”: Salvatore Di Lisi detto Totò, Angela Abbadessa, Adriano Aiello, Nicolò Badalì detto Nicola, Giusi Jessica Bistori, Giuseppe Bova, Francesca Calderone, Giuseppe Catalano detto Pino, Claudia Catanzaro, Antonio Leggio, Michele Longo, Carmela Parisi, Roberta Rio, Giuseppina Sansone, Maria Angela Stella, Salvatore Piazza.

Lista “Cantiere Popolare”: Calogero Selvaggio detto Rino, Bartolomeo Amato detto Bartolo, Agostino Alessandro Pio Artese, Fabiana Baglieri, Anna Cardella, Vincenzo Antonio Chiara detto Vicè, Claudia Crimi, Roberta Di Lella, Davide Guercio, Francesco Saverio Liuni, Francesco Lo Bianco, Antonia Lo Buono, Agostino Mantia, Maria Concetta Sacco detta Cettina, Lucrezia Scoma, Rosalia Barcellona.

Lista “Fratelli d’Italia”: Giuseppe Di Blasi, Licia Fullone, Giuseppe Alderuccio, Stefano Asciutto, Giacomo Barbaccia, Nicoletta Battaglia, Maria Concetta Calafiore, Daniela Calì, Antonino Cassata detto Ninni, Serena Glorioso, Sabrina Mantia, Noemi Moncada, Eleonora Sciascia, Emanuele Settembre, Valeria Terrana, Marisa Uva.

Lista “Unione di Centro”: Giuseppe Abbruscato, Davide Bonelli, Francesco Calvagna, Daniela Caruso, Giuseppe Catalano Di Maio, Valeria Chiarenza, Veronica Cirà, Giuseppe Cumbo, Pasquale Lampasona, Rosa Lo Bianco, Carmelo Rizzo Spurna, Gioacchino Scalisi, Anna Maria Scavuzzo, Giulia Sperandeo, Luigia Sunseri, Serena Urso.

Lista “Ripartiamo Insieme”: Vincenzo Taravella, Claudio Merlino, Giuseppina Maida, Giuseppe Castronovo, Ottavia Arnone, Giuseppe Cascio, Domenica Culotta, Angela Anna Ciresi, Maria Concetta Di Stefano, Tiziana Russo, Jessica Rizzotto, Mario Annolino, Giovanna Giummarra, Caterina Balsamo, Lorenzo Meli, Calogera D’Amico.

SINDACO FRANCESCO CARATOZZOLO

Lista “Forza Italia”: Anna Maria Chiara, Leonardo Pusateri, Marcella Rodriquez, Lorenza Abbruscato, Leonarda Anello, Filippo Barbarino, Filippo Costanza, Luca Gaeta, Antonino Gatto, Antonio Lazzara, Patrizia Lumia, Franco Madonia, Salvatore Pantò, Salvatore Pirrone, Antonio Polizzano, Loredana Cristina Russo.

Lista “Lega”: Nunzio Rio detto Massimo, Fabio Sciascia, Mariastella Calà, Sara Bova, Dino Ciancio Paratore, Antonina Costanzo detta Antonella, Raffaele Crispo, Vincenzo Curreri, Cinzia La Barbera, Vincenzo Manasia, Nicola Maranzano, Giovanni Marino, Roberto Rubino, Rita Russo, Maria Angela Salvia, Alessandro Tripi.

Lista “Diventerà Bellissima”: Biagio Capitti, Francesca Caronna, Maria Teresa Busalacchi, Angela Catalano, Simona Costantino, Cosimo La Bua, Giuseppina Marrella, Mauro Russo, Marco Schillaci, Giuseppe Seminara, Andrea Spoto, Nicola Tedesco, Vincenzo Tripi, Giuseppe Venticinque, Antonio Vittorino, Alessia Vivirito.

Lista “Ora Sicilia al Centro”: Michele Speciale, Francesco Abbate, Antonino Barbagiovanni Piseia, Mario Bruno, Irene Costanza, Rosalinda Cutaia, Cinzia Di Stefano, Salvatore Fiore, Carmelo Gazzano, Francesco Giordano, Carmela Manniello, Pia Milano, Salvatore Restivo, Salvatore Angelo Saverio Saffioti, Vincenzo Suarez, Aurora Tripi.

Lista “Caratozzolo 2020”: Vincenza Balistreri, Antonio Caccamo detto Nino, Gaetano Conti Guglia, Anna Rita Cosentino, Sonia Di Lisi, Vincenzo Di Stefano detto Enzo, Francesco Iannone, Pasquale Magliocca, Francesco Paolo Mulè, Carmelo Perdichizzi detto Melo, Carla Salamò, Francesco Antonio Scimeca, Rosaria Spallino, Domenica Salvo detta Mimma, Giuseppe Terrana, Maria Loredana Glorioso detta Lory.

Lista “Termini Popolare”: Maria Pullara, Gabriella Antona, Daniele Carioto, Dario Firpo, Emanuele Gillani, Carmelo Miccichè, Lelio Minasola, Maria Monastero, Roberto Morreale, Salvatore Neglia, Mirko Nociforo, Marco Norrito, Rosa Ponticello, Ylenia Uzzo, Giuseppa Faso, Antonino Muscarella.

SINDACO MARIA TERRANOVA

Lista “Movimento 5 Stelle”: Giuseppe Di Maio, Maria Arrigo, Domenico Badalamenti, Massimo Bellizzi detto Joe Sarnataro, Raimondo Campagna, Antonio Cangelosi, Alessio Castiglia, Elisa D’Angelo, Francesco Paolo D’Angelo detto Ciccio Paolo, Giuseppe Gatto, Filippo Giammona, Fabio Gulotta, Maria Muriella detta Laura, Amalia Rancatore, Daniela Russo, Maria Terranova.

Lista “Riuniamo Termini Imerese”: Andrea Arrigo, Rosanna Arrigo, Luca Badalì, Maria Concetta Cagnina, Salvatore Casà, Carmine Michele D’Alessandro, Maria Laura Esposito, Giuseppe Giammona, Giulia Guagliardo, Giulia La Nasa, Alessandro Mallei, Floriana Millonzi, Andrea Minà, Giuseppe Purpi, Salvatore Terrana, Salvatore Tubolino.

Lista “Termini Imerese è la mia città - Cento passi per la Sicilia”: Vincenzo Fasone, Rosa Argento, Giuseppe Baglieri, Adriana Barba, Ahmed Ben Salah detto Amed, Massimiliano Camerlingo, Francesco Cancilla, Cinzia Di Stefano, Antonino Giuca detto Nino, Salvatore Lo Manto, Antonio Mauro Marino, Tiziana Morreale, Rosa Maria Piraino, Maria Rosselli, Riccardo Rubino, Barbara Tirrito.

Lista “Partito Democratico”: Angela Campagna, Antonio Angelo Cimino, Michele Ciofalo, Enrico Corpora, Isabelle Christine Cosentino, Vincenzo Di Gesù, Ugo Falgarini, Giuseppe Galeani, Filippo Giunta, Valeria Mattina, Carmelo Militello, Felice Morreale, Rosa Nicchitta, Noemi Notaro, Antonino Russo, Giovanni Scalia.

SINDACO: GRAZIELLA DETTA PAOLA VALLELUNGA

Lista «W Termini»: Orianna Prugno, Vincenzo Benigno, Placido Alaimo, Giusi Arnone, Salvatore Genco, Daniela Reale. Daniela Reale, Salvatore Galeani, Antonina Guida, Giovanni Belviso, Giuseppe Salvatore Giummarra, Paola Spagnolo, Giovanni Vultaggio, Riccardo Santangelo, Maria Famiglietti, Giovanni Pinotti, Andrea Calò.

TRABIA

SINDACO LEONARDO ORTOLANO

Lista civica “Leonardo Ortolano sindaco per Trabia e San Nicola”: Giuseppe Campagna, Pino Ortolano detto Pino, Benedetto Buono detto Benni, Rosalba Calatrava, Viviana Cancascì, Francesca D’Anna, Maria D’Ugo detta Mariuccia, Yessica La Russa detta Jessica, Emanuele Lo Bono, Maria Teresa Lo Bue detta Teresa, Giuseppina Mangiapane detta Pina, Daniele Rio, Maria Carmela Rossella detta Marzianu, Salvatore Spitaleri, Emanuele Teresi detto Manè, Salvatore Vallelunga detto Totò.

SINDACO GUIDO MICCOLO

Lista civica “Esperienza e Rinnovamento”: Luigi Chiaramonte detto Lui, Eleonora Terrasi detta Ele, Vincenzo Farruggia detto Enzo, Claudia Piazza detta Cla, Calogero Russo Facciazza detto Russo, Matteo Paterniti, Ninfa Fortunatis detta Fina, Celeste La Mendola, Paolo Piazza, Anna Milone, Giuseppe Tardio detto Pè, Pe, Petardio, Salvatore Butera, Salvatore Di Vittorio detto Sa, Francesco Cammarata detto Franco, Maria Rosaria Turturici, Floriana Tardio detta Flo.

SINDACO SALVATORE IACUZZI

Lista civica “Alleanza Trabiese, Trabia - San Nicola la Rena”: Calogero Marino, Giusi D’Aniello detta Giusy, Fabio Palma, Fortunato Infantino, Mauro Bondì, Antonino Giovanni Affronti detto Nino, Marianna Barbaro, Giovanni Buttitta detto Giovi, Maria Guiducci detta Serena, Francesco Mangiapane detto Franco, Maria Clara Manzella, Josephine Rubino detta Cristina, Antonino Sunseri detto Nino, Salvatore Sunseri detto Totò, Giada Tozzi detta Gattuccio, Agostino Vallelunga detto Ago.

SINDACO DOMENICO CAMMARATA

Lista “Movimento 5 Stelle”: Domenico Cammarata, Gaetano Turturici, Rosario Di Fede, Alberto Scimè, Giuseppe Zizzo, Nunzia Imburgia, Rosa Formusa, Giovanni Leto, Francesca Gagliardo, Giuseppe Piazza, Antonietta Cusimano, Gaetano Zummo.

SINDACO GIUSEPPE CAMPAGNA

Lista “Progetto Civico Attiva Sicilia”: Giuseppe Campagna detto Prof., Giuseppina Aglieri Rinella detta Giusi, Tiziana Alescio, Roberta Battaglia, Giuseppe Campagna detto Peppe, Antonino Cancilla detto Toni, Giuseppe Cordone, Marina Di Vittorio, Alessia Intili, Giuseppe Picciolo, Paolo Puglisi, Enrico Santagati, Alessandra Spitaleri, Ignazio Squatrito, Massimo Vallelunga.

VILLABATE

SINDACO GIUSEPPE IRSUTI

Lista Villabate Ideale: Sabrina La Tona, Rosalinda Di Lorenzo, Vanessa Sancilles, Miriam Milazzo, Maria Rita Cirrito, Martina Pagliarisi, Noemi Caracausi, Pietro Cerva, Giuseppe Li Castri, Carmelo Bruno, Daniele Armanno, Giuseppe Corrao, Salvatore Zangara, Giacomo Orlando, Vincenzo Buttacavoli, Ivano Gianforte.

Lista Villabate Attiva: Salvatore Fontana, Agostino Terranova, Vincenzo Massa, Agostino Gianluca Ferracane, Alessandro Cirrito, Francesco Benigno, Domenico Russotto, Edmondo Caltanissetta, Antonino Ciancio, Giusto Farinella detto Roberto, Rosa Maria Salamanca, Gioela Di Peri, Marianna Miceli, Monica Vitale, Souad Boujebha, Paola Giovanna Giannone.

SINDACO MARIA VITALE DETTA MARIELLA

Lista Movimento 5 Stelle: Maria Vitale detta Mariella, Francesco Todaro, Giuseppe Militello, Giovanna Militello, Salvatore Militello, Agostino D'Agati, Riccardo Giacona, Daniele Gerardelli, Gioacchino Urso, Angelo Farina, Rosalia Battaglia, Francesca Pagano, Maria Gambino.

SINDACO GIUSEPPE PITARRESI

Lista Liberi per il cambiamento: Giuseppe Alaimo, Francesco Arnone, Emanuela Azzarello, Anna Maria Cilluffo, Valentina D'Agati, Mauro Di Salvo, Claudio Ferrara, Giampaolo Fiscelli, Federica Lo Cicero, Maria Teresa Miceli, Maria Nicosia detta Alessandra, Ilenia Oddo, Gianfranco Perlongo, Davide Seidita, Ignazio Troia, Adalgisa Vitale detta Gisella.

Lista Viva Villabate: Giorgia Bagnasco, Maria Caccamo, Giuseppa Castello detta Giusi,Cristian Cilluffo, Davide Cinquegrane, Giuseppe , Giovanni Guadagna, Lorenzo Martinelli detto Renzo, DomenicoMarzullo , Davide Menghi , Emilio Micalizzi , Giovanna Montalto,Giuseppe Naccari , Valentina Sorci, Stefania Spataro, Emanuel Vitale.

Lista Villabate Futura: Salvatore Bellino detto Turi, Patrizia Bidenti , Luana Campo, Dario Cutrera, Iolanda De Simone, Antonella Di Maio, Giuseppe Giammona, Salvatore Gurrera, Maria Lo Cicero, Letizia Mira, Salvatore Pitarresi, Antonino Retaggio, Maria RitaSaporito , Marco Spinella, CaterinaTipa, Grazia Vitale.

Lista Villabate nel cuore: Sergio Pontillo, Valerio Pietraperzia, Giuseppe Di Maira, Antonio Montalto,Antonina Rita Sicomero , Santo Francesco Cimino, Orazio Lombardo, Carolina Francofonte intesa Loredana, Jessica Bruno, Agata Napoli, Veronica Leonforte, Marco Lo Faso, Jessica Dalì, Giulia Aquilino.

Lista Democratici per Villabate: Maria Erica Bivona , Federico Buonolunso,EloiseCalvo , Cesare Fortunato Ceruso, Francesca Paola D'Amico, Giuseppe Carmelo Fulvo, Domenico Garbo, Luca Geraci, Nadia Francesca Macchiarella, Piera Monte, Vincenzo Mulè, Giuseppa Oliveri.

SINDACO GAETANO DI CHIARA

Lista Diventerà Bellissima: Giuseppe La Barbera, Santo Musso, Maria Luisa Di Chiara, Andrea Perricone, Alessandro Napoli, Giuseppina Pitarresi,Biagio Rosato, Tiziana Gandolfo, Mariandrea Gallo, Susanna D’Ignoti, Francesco Messina.

Lista Al Centro Villabate: Giuseppe Alongi, Marianna Amodeo, Giovanna Bonsignore, Giovanni Camarda, Rosanna Caruso, Marco Cenci, Alessandro Comella, Salvatore D’Agati, Antonietta D’Arminia, Daniela Giglio, Salvatore Mangano, Michela Mazzola, Salvatore Romano, Riccardo Saia, Teresa Sole, Marco Tomaselli.

Lista Fratelli d’Italia: Matteo Abbate, Emanuele Aquilino, Aurora Bruno, Giovanna Cerniglia, Salvatore Civenti, Giuseppina Cottone, Giovanni Battista Cusimano, Loredana Gambino, Francesco Giampapa, ClaudioLo Presti,Francesco Lombardo, Maria Grazia Lopes, Vincenzo Napoli, Girolamo Spinnato, Annalisa Villafranca.

Lista Lavoro famiglia e solidarietà: Gaspare Centorbi, Annamaria Brusa, Elena La Placa, Antonino Di Caccamo, Rita Rosalia Virzì, Gaetana Grado, Pietro Ferrante, Rosaria Cataldi, Gabriele Giovanni Vernengo, Cinzia Fanara, Teresa Orlando, Flavia Alfano, Maria Rizzo, Calogera D’Amico, Salvatore Trudettino, Giuseppe Mistretta.

Lista UDC: Benedetto Arcara, Daniele Barbagallo, Marco Benigno, Vincenzo Calandra, Rosa Campo, Emanuele D’Agati, Vincenza Federico, Cheren Giambarveri, Daniela Licciardi, Filippo Maranto, Giuseppe Marsala, Adriana Parisi, Caterina Pipitò, Salvatore Romengo, Alessia Russo, Vincenzo Sucato.

© Riproduzione riservata