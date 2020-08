Nuovo caso di coronavirus Carini, positiva una ragazza. Il sindaco: non abbracciate gli amici

Un nuovo caso di coronavirus a Carini. Positiva una ragazza, come ha annunciato il sindaco Monteleone attraverso i social. Dunque sale a 12 il numero totale dei positivi nel comune in provincia di Palermo.

“Comunico a tutti i cittadini che è confermata la notizia di una nostra concittadina positiva al coronavirus. A seguito di tutte le conferme del caso, sono stati attivati tutti i sistemi di controllo e prevenzione del contagio, la polizia municipale e la protezione civile - scrive -. Mi rammarica dover apprendere la notizia e attivare la macchina della prevenzione attraverso una segnalazione via social anziché ricevere la comunicazione direttamente dagli uffici dell’Asp. Mi rivolgo a tutti i cittadini: stiamo attenti!”

Infine il sindaco ha rinnovato l’invito al rispetto delle norme anti coronavirus, scrivendo: “Occorre cautela, occorre essere molto attenti e non cedere alla tentazione di abbracciare un amico che non si vede da tempo: non possiamo permettercelo, perché ne va della salute di tutti. Rispettate le regole di distanziamento, igiene e prevenzione: ci salvano la vita”.

La stessa ragazza risultata positiva ha annunciato l'esito del tampone sui social invitando chiunque avesse avuto contatti con lei a fare un test.

