Stop al servizio di linea sulla tratta Balestrate-Trappeto-Partinico, il caso arriva all'Ars

"Apprendo da una nota a firma del rappresentante legale dell’azienda Autoservizi Sassadoro che ha sede a Balestrate, circa l’imminente sospensione del servizio di linea sulla tratta Balestrate-Trappeto-Partinico a far data dal 1 settembre prossimo". Lo ha reso noto Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia.

"Le motivazioni riconducibili a tale determinazione - ha aggiunto - sono ascrivibili a nuovi obblighi imposti dall’assessorato per i Trasporti e ai ritardi nei pagamenti da parte dell’amministrazione regionale e alle disfunzioni dell’organo provinciale. Non ultimo, a segnare drasticamente la già precaria condizione economica dell’azienda, la recente sospensione dei servizi a fronte del prolungato lockdown".

"Sono tutti elementi che stanno spingendo i vertici aziendali a tagliare dopo quasi cinquant'anni, un servizio nevralgico per l’intero comprensorio con inevitabili disagi che si preannunciano con l’avvento dell’anno scolastico. All’orizzonte - ha proseguito - non ho visto tavoli tecnici per trovare delle soluzioni immediate atte a fornire opportunamente le garanzie occupazionali al personale coinvolto e nondimeno il servizio erogato all’utenza".

Figuccia ha presentato un’interrogazione con carattere d’urgenza all’assessore per le infrastrutture e la mobilità chiedendo lumi per "una questione che rischia di tenere in impasse centinaia di passeggeri studenti pendolari".

