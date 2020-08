Seus: "C'è chi promette posti al 118 ma non ci sono assunzioni"

"Giungono in questi giorni diverse richieste di assunzioni presso la Seus, soprattutto dalle città chiamate al voto nelle prossime settimane". Lo sottolinea il CdA della Seus, composto dal presidente Davide Croce e da Pietro Marchetta e Tania Pontrelli.

"Siamo preoccupati che qualcuno, in piena campagna elettorale, stia speculando sui bisogni della gente. La cosa appare di una gravità disarmante sotto tutti i profili - continuano - . Per questo sentiamo il dovere morale di fare chiarezza pubblicamente: nessuna selezione è in corso per assunzioni presso la Seus per il 118".

