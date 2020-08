Ztl e zone blu rimangono in vigore a Palermo, Santoro: "Spetta al sindaco revocarle"

È stata approvata in Consiglio comunale di Palermo la mozione per lo stop della Ztl e della zona blu fino al termine dell’emergenza. Entrambe, però, rimangono in vigore: è competenza del sindaco revocare il provvedimento.

"Ennesima sconfitta dell'ultimo sindaco d'Italia, Leoluca Orlando, e di Giusto Catania che più di un assessore al Traffico si comporta come lo sceriffo di Nottingham, tentando disperatamente di mettere le mani in tasca ai palermitani, chiedendo di pagare pass e gabelle per transitare nelle zone a traffico limitato e per parcheggiare le autovetture nelle zone blu. A questo punto, Orlando non ha più una maggioranza e, dunque, le dimissioni metterebbero fine ad una esperienza amministrativa terrificante per Palermo e per i palermitani. Probabilmente verrebbero recepite come un gesto di dignità". Lo scrive in una nota Stefano Santoro, avvocato penalista, responsabile del dipartimento Giustizia della Lega in Sicilia.

