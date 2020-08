Dirigenti, il Comune di Palermo prepara una mini-rivoluzione: nuova area dedicata ai cimiteri

Si presenta come una mini-rivoluzione il piano che Palazzo delle Aquile porterà martedì prossimo all'approvazione del Consiglio: ci sarà una nuova Area dedicata ai cimiteri, un rafforzamento delle verifiche in chiave anti-corruzione nelle aziende partecipate. La competenza dei mercatini, inoltre, così come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, viene spostata dal Suap al settore Patrimonio.

Il vero cambiamento, comunque, riguarda i Cimiteri con un'apposita Area. Il problema delle bare senza sepoltura, l'emergenza ai Rotoli urgono un cambiamento ed ecco perchè Orlando per tentare di risolvere in tempi brevi il problema manterrà per sé la delega ma avverrà uno sdoppiamento, lasciando autonoma la Ragioneria generale che manterrà i Tributi.

Il nuovo piano per la riorganizzazione degli uffici nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE