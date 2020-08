Ztl e strisce blu a Palermo, il Centrodestra attacca: "Non riattivarle"

No dal Centrodestra per la riattivazione della Ztl e delle strisce blu a Palermo. «In un momento come questo, in cui l'economia siciliana e quella palermitana in particolare, sta attraversando delle enormi difficoltà, la ZTL e le strisce blu darebbero la mazzata finale. E se al sindaco e ad alcuni suoi assessori non sta più a cuore questa città, noi che la dovremmo governare. Fra meno di 2 anni vogliamo limitare al massimo i danni causati da questa amministrazione. Ecco perché chiediamo che il provvedimento della ZTL e quello delle strisce blu non parta".

Poi l'annuncio dai capogruppo del centrodestra al consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda (Lega) , Giulio Tantillo (Forza Italia) , Francesco Scarpinato (Fratelli d’Italia), Sabrina Figuccia (Udc), Claudio Volante (Diventerà Bellissima) e Marianna Caronia (Gruppo misto): "Abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario alla presenza del sindaco Orlando per parlare di ciò . Contestualmente abbiamo presentato un ordine del giorno per bloccare questo insano proposito».

© Riproduzione riservata