Caos cimiteri a Palermo, l'ex assessore D'Agostino ascoltato in procura

L'ex assessore ai Cimiteri Roberto D'Agostino ascoltato in Procura come persona informata dei fatti. Non trapela ancora sulla testimonianza resa dall'esponente di Italia Viva ma si sa che sulla vicenda del camposanto strapieno sono state ascoltate diverse persone, tra cui dirigenti del Comune.

Non si ferma l'inchiesta sul cimitero dei Rotoli sempre più al collasso. D'Agostino ha sempre sostenuto che l'emergenza dei posti in cimitero l'ha trovata quando si è insediato. E di essersi sentito solo dopo che il sindaco lo ha delegittimato, avvertendo una situazione di pericolo.

L'articolo di Giancarlo Macaluso nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia

