Maltempo a Palermo, Ferrandelli: "Io e lei mie bimbe stiamo bene, situazione devastante"

"Io e le mie bambine stiamo bene, purtroppo non tutti hanno avuto la nostra fortuna. Oggi è il tempo del silenzio". Lo ha detto, su Facebook, Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione in Consiglio Comunale, che ha postato un video per raccontare quello che ha vissuto in prima persona.

"E' un quadro devastante quello che si presenta alle nostre spalle - ha aggiunto - l’abbiamo scampata per un soffio. Siamo riusciti con le mie figlie a sganciarci le cinture, ad uscire giusto in tempo e a fare scappare altre persone con tanti altri bambini. E' inaccettabile che la quinta città d’Italia nel 2020 debba presentare un bilancio con delle vittime e che con poche gocce d’acqua estive mette a repentaglio decine di persone. Oggi è il giorno del dolore, domani quello della resa dei conti e qualcuno dovrà finalmente rassegnare delle dimissioni"

