Palermo, si dimette l'assessore alle Culture Darawsha. Orlando: "Ci ripensi"

“Ieri ho presentato al sindaco Leoluca Orlando le mie dimissioni da assessore alle Culture. Ho cercato di dare il mio contributo a questa mia amata città. Ma oggi è tempo di girare pagina. Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso”. Così Adham Darawsha ha annunciato, su Twitter, le sue dimissioni da assessore comunale alle Culture.

Darawsha ha preso questa decisione ieri, alla luce di accese polemiche con altri assessori e con lo stesso sindaco Orlando.

Il sindaco Leoluca Orlando appreso delle dimissioni presentate dall'assessore Darawsha, lo ha invitato a rivedere la sua decisione "e comunque ad attendere per ogni determinazione la celebrazione delle iniziative del Festino e in onore di Santa Rosalia, alla cui preparazione ha significativamente contribuito."

Quarant'anni, laureato in Medicina a Palermo, Adham Darawsha, di origini palestinesti, è stato eletto nel 2013 presidente della Consulta delle Culture. L'ingresso nella Giunta comunale è del marzo 2019, quando Orlando cambiò sei assessori.

In tutto il periodo della sua carica ha dimostrato grande impegno ed interesse per le iniziative culturali del capoluogo. Tanti i progetti in cantiere ma ieri l'inaspettata decisione.

