Palermo, al via lavori per una nuova pista ciclabile lunga 4 chilometri: ecco le zone interessate

Una nuova pista ciclabile lunga 4 chilometri sarà istituita da via Praga a via Principe di Villafranca a Palermo. A seguito dell'atto di indirizzo dell'assessore alla mobilità Giusto Catania è stata emessa l'ordinanza che consentirà i lavori.

La nuova pista ciclabile bidirezionale si snoderà lungo i seguenti assi viari: 1) viale Praga (tratto compreso tra viale Strasburgo e via Ausonia); 2) via Ausonia; 3) viale Emilia, 4) viale Campania; 5) viale Piemonte; 6) via Boris Giuliano; 7) via Giacomo Leopardi; 8) via Piersanti Mattarella (tratto compreso tra via Notarbartolo-e via D. Almeyda); 9) via Piersanti Mattarella (sul marciapiede tratto compreso tra via via D. Almeyda e via C. Nigra - in promiscuo con i pedoni); 10) via Principe di Villafranca /(tratto compreso tra via Marconi e via Dante).

"Continua l'investimento dell'amministrazione comunale sulla mobilità ciclabile - affermano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla mobilità Giusto Catania - con la realizzazione di questa "ciclopolitana" si sottrarrà spazio della carreggiata stradale, attualmente utilizzato dalle automobili per destinarlo alle biciclette. Una scelta politico-culturale che definisce l'ambizione di investire, sempre di più, sulla mobilità sostenibile e sulla costruzione della città ecologica". Nei prossimi giorni cominceranno i lavori, la cui conclusione è prevista entro il 30 settembre.

© Riproduzione riservata