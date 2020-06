Palermo, giunta e consiglio comunale: nessun aumento della Tari nel 2020

No all'aumento delle tariffe Tari 2020. La ragioneria generale ha inviato ai Revisori dei Conti del Comune la proposta di delibera del consiglio comunale.

La proposta è quella che non vi siano nel 2020 aumenti della tassa, che avrebbe pertanto le stesse tariffe del 2019, con una clausola che fa espresso riferimento alla situazione determinata dall'emergenza Covid e alla recente normativa regionale che ha aperto la possibilità a riduzioni ed esenzioni da compensare con fondi regionali,"nonché, in stretta connessione con gli effetti prodotti dall’emergenza epidemiologica, ogni altro intervento nazionale o regionale".

Come spiegano gli assessori Marino e D'Agostino "vi sono al momento una serie di elementi che determinano incertezza sui costi complessivi del servizio in città nel 2020, a partire dagli extra costi sostenuti dall'azienda per il conferimento fuori provincia e per finire appunto all'entità delle esenzioni e riduzioni che dovranno essere applicate sulla base dei provvedimenti dell'Arera e dei governi nazionale e regionale".

Dunque, bisognerà attendere. "Solo in un secondo momento - spiegano gli assessori - entro la fine dell'anno sarà possibile valutare con precisione i costi complessivi che potrebbero essere maggiori dello scorso anno o uguali.

Solo a quel punto sarà chiaro se un aumento sarà necessario e, in tal caso, la proposta della giunta è che sia 'spalmato' su tre anni, durante i quali potrebbe però essere a sua volta compensato dall'auspicabile realizzazione della VII vasca e dall'avvio di altri impianti che ridurrebbero i costi complessivi."

Per il sindaco Leoluca Orlando, "la Giunta si è impegnata con il sostegno convinto della maggioranza del consiglio comunale a trovare la giusta formula per garantire la Rap ed allo stesso tempo impedire un aumento dell'imposta nel 2020 che sarebbe risultata oltremodo ingiusta in un momento di grave crisi economica in corso. E' ovvio che perché i costi siano contenuti nei prossimi anni è indispensabile che quanto prima sia realizzata la VII vasca di Bellolampo così come tutti gli impianti proposti dal Comune (ad esempio il potenziamento di quello Rap per il compostaggio e di quello Amap per il trattamento del percolato) e, soprattutto, che continui a crescere la raccolta differenziata".

