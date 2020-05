Morto Giuseppe Vitale, ex sindaco e consigliere di Trappeto

È morto all'età di 66 anni Giuseppe Vitale, l'ex sindaco e consigliere di Trappeto. Da tempo lottava contro la malattia. "Oggi saluterò la mia Trappeto, la mia gente e i luoghi del cuore, partendo da casa alle ore 10:30 e percorrendo in macchina il Lungomare, la via Pola e la via Fiume. Ciao amici". Queste le ultime parole comparse questa mattina sul suo profilo social.

Vitale aveva indossato la fascia di sindaco nel periodo 2012-2017 ma in passato era stato anche consigliere a Trappeto. Vitale era anche un sportivo, appassionato di calcio e allenatore. Nel corpo delle Fiamme gialle, da qualche anno era in pensione.

