Approvato regolamento sulla pubblicità a Palermo: "Voto storico per la città"

Il consiglio comunale di Palermo ha approvato oggi il regolamento sulla pubblicità. "Un voto storico, che mette fine a decenni di caos in un settore delicatissimo per l'impresa e per il decoro della città - commentano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Leopoldo Piampiano. Un voto che arriva al termine di significativo lavoro portato avanti prima dagli uffici e dalla Giunta e poi dal Consiglio comunale nelle sue articolazioni e con il contributo di tutti i gruppi consiliari".

"Non possiamo che essere soddisfatti per questo risultato - aggiungono -, che tra l'altro permetterà all'Amministrazione di pubblicare dei bandi che permetteranno sicure entrate economiche quanto mai necessarie per essere reinvestite a servizio della città e della comunità".

