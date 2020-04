Palermo, eurodeputata leghista suona il clacson contro il Mes: interviene la polizia

L'eurodeputata leghista Francesca Donato è scesa in strada, per le vie di Mondello a Palermo, per protestare contro l'accordo europeo sul Mes. Per manifestare il suo disaccordo ha iniziato a suonare il clacson, riprendendo il momento con una diretta su Facebook. Peccato che, dopo qualche minuto, sia intervenuta la polizia che l'ha invitata a fermarsi.

"E' il primo giorno di questo flashmob che voglio organizzare ogni giorno alle 12 contro il governo per un tradimento del Parlamento e della volontà dei cittadini", ha detto sdegnata. "È mezzogiorno e inizio a suonare il clacson contro questa vergogna assoluta, non ci sto a stare zitta mentre svendono il mio paese", dice nel filmato.

Dopo l'intervento della polizia, la Donato ha dovuto interrompere la diretta, spiegando successivamente cosa fosse successo. "Mi hanno chiesto il motivo del perché suonassi il clacson, mi hanno fatto compilare l'autocertificazione, si sono consultati, anche con la Digos, e poi hanno ritenuto che l'attività politica di un parlamentare sia un motivo legittimo per uscire, quindi nessuna contravvenzione, né verbale".

