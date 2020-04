Tram a Palermo, Giusto Catania: "Procede il lavoro per la progettazione"

L'emergenza coronavirus non ferma il lavoro del Consiglio Comunale di Palermo. L'assessore alla mobilità urbana Giusto Catania sta infatti predisponendo, su richiesta del sindaco Orlando, una relazione sulle procedure utilizzate e sulle prossime scelte relative al “progetto tram”. La relazione servirà a fare chiarezza sul passato e sul futuro - ha dichiarato Catania in una lettera inviata al presidente del Consiglio Comunale, al sindaco e agli assessori - e ciò è doveroso se si considerano "i fatti giudiziari che recentemente hanno coinvolto consiglieri e funzionari comunali ma che nulla hanno a che fare con il tram".

“L’amministrazione comunale - ha detto il sindaco Orlando - sta acquisendo i pareri propedeutici per predisporre il bando di gara per le tre linee del tram finanziate con il Patto per il Sud ed inoltre, tra qualche giorno, saranno inviate al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) le integrazioni per accedere al finanziamento per realizzare altre quattro linee tramviarie. Abbiamo bisogno di una grande compattezza e della collaborazione dell’intero Consiglio comunale perché siamo alla vigilia di scelte che interverranno in modo decisivo verso una trasformazione del tessuto urbano e una riqualificazione della città di Palermo".

“Ho acquisito dagli uffici, che anche in questo difficile momento stanno lavorando con grande serietà, tutte le informazioni necessarie alla predisposizione di una relazione puntuale che intende fare chiarezza sul passato e sul futuro - dichiara Giusto Catania – infatti i fatti giudiziari, che hanno coinvolto consiglieri e funzionari comunali, hanno riguardato vicende amministrative ed atti deliberativi che nulla hanno a che fare con il tram.

Riteniamo che, nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, sia obbligatorio portare avanti le attività e le opportunità su cui abbiamo investito, in questi anni, per trasformare la mobilità urbana e migliorare la qualità della vita e dell’aria. La relazione, inviata al Consiglio comunale, rappresenta un elemento di chiarezza per il passato e una visione programmatica ambiziosa per il futuro della città.”

