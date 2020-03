Coronavirus, Europa Verde a Palermo: "Ecco 10 cose che dovrebbe fare il sindaco"

"Ritengo che in questo momento di grave crisi sanitaria ed economica, determinata dal Coronavirus, il sindaco, come massima autorità sanitaria locale, ma anche come pubblico ufficiale, dotato di poteri extra-ordinem, ai sensi degli artt.32 della legge 833/78 e dell'articolo 117 del decreto legislativo 112/98, possa adottare una serie di provvedimenti necessari ed utili, contingibili e urgenti, per la città". Lo dice Nadia Spallitta, esponente di Europa Verde a Palermo.

Questi i provvedimenti proposti:

1. Provvedere alla sanificazione dei mezzi pubblici, autobus e tram;

2. Sospensione delle ztl ed in particolar modo di quella notturna, anche a tutela della salute dei cittadini, dal momento che promuovere, in questo momento, l'uso che potrebbe essere promiscuo di mezzi pubblici e taxi condivisi, sembra contrastare con le norme di contenimento adottate dal Governo. (Avendone altresì i poteri anche in virtù delle norme del codice della strada);

3. Provvedere al lavaggio e disinfestazione di strade e marciapiedi;

4. Garantire l'efficienza del servizio di smaltimento dei rifiuti;

5. Sospendere e abbattere i tributi locali ed in particolare la Tari e la tassa di soggiorno;

6. Provvedere a garantire un alloggio sicuro ai tanti senzatetto, utilizzando tutte le strutture pubbliche, anche con accordi con altri enti titolari di beni immobili;

7. Promuovere presso il Governo nazionale misure straordinarie di finanziamento degli enti locali, in modo da consentire l'abbattimento delle tasse comunali;

8. Sospendere eventuali aumenti delle tariffe relative ai servizi pubblici, ivi compresi quelli relativi al servizio idrico fornito dall'Amap;

9. Adottare tutte le misure urgenti e indispensabili per la validità e l'efficacia del Piano di Protezione civile della città di Palermo;

10. Instituire un fondo per le emergenze sanitarie.

