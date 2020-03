Il comune di Palermo ha comunicato questa mattina che, in ragione delle implementazioni del sistema informatico per le iscrizioni on line in via di definizione, è stato prorogato al 2 aprile 2020 il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla scuola dell'infanzia Comunale per l'anno scolastico 2020/2021, originariamente previsto per domani.

