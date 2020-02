Palermo, regolamento inclusione sociale, Iv: "Confronto necessario tra Amministrazione e Consiglio”

È stata una seduta accesa quella che si è tenuta in Comune a Palermo. In Consiglio, l'assessore alle Attività Sociali ha ricordato come il regolamento sull’inclusione sociale è in stallo da circa due anni.

Sul tema è intervenuto anche Sandro Terrani, capogruppo di Iv che ha sottolineato: “Prima di approvare un regolamento così importante per la città è necessario che ci sia un confronto tra Amministrazione attiva e consiglio comunale”.

“Approvare un atto del genere è importante e noi consiglieri abbiamo la responsabilità di garantire i cittadini. Quindi, invito l’Amministrazione ad aprire il confronto con il consiglio per avviare tutti gli step necessari per aprire la discussione in Aula che porterà all’approvazione del documento”, aggiunge Terrani.

“Intanto, ho chiesto un tavolo tecnico per confrontarci con l’assessore per discutere il regolamento da lui presentato”, ha concluso Sandro Terrani.

