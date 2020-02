Bellolampo, la mozione M5s: "Segnalare odori molesti con il sistema Nose"

Utilizzare il sistema "Nose" per segnalare i cattivi odori anche a Palermo. Questa l'idea alla base della mozione presentata oggi all'Ars dalla deputata del M5s Roberta Schillaci.

Una proposta per venire incontro alle esigenze dei cittadini che ormai da tempo lamentano "la diffusione nell’aria di miasmi provenienti dalla discarica di Bellolampo, distante solo circa 5 chilometri dal centro abitato, che tratta rifiuti di Palermo e di alcuni Comuni della Provincia. Bisogna dare la possibilità ai cittadini di segnalare gli odori molesti che potrebbero provenire dall’impianto, così da consentire una rilevazione attenta e prendere le eventuali, necessarie contromisure”.

Per fare ciò basterebbe semplicemente installare la nuova applicazione Nose, la rete regionale di rilevamento delle molestie olfattive, per poter segnalare in tempo reale e direttamente dal proprio smartphone la presenza di cattivi odori provenienti dalla discarica. "Un concreto e sostanziale strumento di democrazia partecipata in materia ambientale - ha concluso Schillaci -, che serve ad accertare la sorgente dell'odore e, di conseguenza, a stabilire il principio di responsabilità. Il presidente Musumeci e l’assessore Cordaro diano questa possibilità anche ai cittadini palermitani”.

