Palermo, prorogati i termini per l'iscrizione all'asilo nido

Il termine per la presentazione delle istanze - esclusivamente per le strutture della prima infanzia comunali per l’anno scolastico 2020/2021 (Asili nido comunali-Centro bambini e famiglie Palagonia) - è stato prorogato fino a mercoledì 12 febbraio. Lo rende noto il Comune di Palermo, sottolineando in una nota che la riapertura dei termini è stata decisa per venire incontro alla difficoltà, segnalate dalle famiglie, legata all’acquisizione del modello Isee e comprovata dal decremento delle istanze pervenute.

L'avviso di riapertura dei termini - che riporta tutte le informazioni in dettaglio e le modalità per la presentazione delle istanze on line - e l’elenco degli asili nido comunali sono pubblicati sul sito istituzionale, alla pagina: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=26515. Il Comune ricorda che possono accedere ai servizi i minori da 0 a 3 anni (non compiuti alla data del 1° settembre 2020). Le domande di iscrizione/trasferimento/riconferma devono essere effettuate dai genitori o da chi esercita la potestà sul minore esclusivamente on line.

Al fine di agevolare gli utenti privi di strumentazione informatica - si legge nell’avviso - per l’assistenza alla registrazione e alla compilazione della domanda, ci si può rivolgere il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso le sedi delle Ude - Unità Didattiche Educative e il mercoledì dalle 15.30 alle ore 17.30 presso le stesse sedi e presso la sede del Servizio, in via Notarbartolo 21/A. Nella giornata di mercoledì 12 febbraio, l’apertura al pubblico sarà effettuata presso le sedi delle Ude sia in orario mattutino (9-12.30) che pomeridiano (15.30-17.30) e presso la sede del Servizio, in via Notarbartolo 21/A esclusivamente dalle 15.30 alle 17.30. Ecco gli indirizzi delle sedi a cui rigolgersi: Prima Ude in via Lincoln, 144 (Palazzo Barone); seconda Ude in via Paratore, 13; terza Ude in via Galilei, 36; quarta Ude in via Germania, 8.

