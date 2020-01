Il popolo delle Sardine torna a Palermo, stasera nuova assemblea

Il popolo delle Sardine ritorna in piazza a Palermo e si è dato appuntamento stasera, alle 21.30, al «Wanderlust» di via Lattarini, nel centro storico della città. Sarà un'assemblea aperta a tutti e il movimento chiama a raccolta chiunque voglia partecipare.

«Il mare è aperto e non ha confini. Il mare - scrivono gli organizzatori sulla loro pagina Facebook - è ricco di opportunità e c'è sempre posto per chi ha voglia di avventura, per chi è disposto a mettersi in gioco. Carissime sardine panormitane torneremo protagonisti con le nostre iniziative e abbiamo bisogno di tutta la partecipazione possibile. Se vuoi mettere a disposizione le tue competenze, se vuoi darti da fare, se vuoi coinvolgere le tue realtà sociali e la tua rete, allora vieni!»

Quello di stasera è il secondo appuntamento pubblico del movimento. Le Sardine si erano ritrovate per la prima volta in piazza a Palermo il 22 novembre scorso, in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. In quell'occasione furono circa 4mila i partecipanti, tra cui anche il sindaco Orlando e tutta la giunta comunale.

A metà dicembre, poi, il movimento siciliano aveva annunciato una «Staffetta delle sardine» nell'Isola per raggiungere «anche le zone con situazioni critiche e complesse». Il prossimo passo del movimento delle Sardine «è tornare sui territori. Con iniziative che saranno realizzate in tutte le regioni d’Italia», hanno scritto in un lungo post sulla pagina Facebook «6000 sardine».

