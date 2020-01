Mafia, Orlando: "In futuro beni confiscati per combattere l'emergenza casa"

Con riferimento alla delibera di Giunta approvata il 31 dicembre, il sindaco Leoluca Orlando precisa che «la Giunta comunale, su proposta degli uffici competenti, ha approvato un atto che riguarda unicamente quegli immobili che non possono essere utilizzati a fini abitativi, individuando i criteri e le priorità per l’eventuale assegnazione a soggetti terzi e per finalità sociali previste dalla legge.

Per l’amministrazione comunale la priorità resta comunque quella di utilizzare gli immobili confiscati, via via che questi vengono assegnati al Comune e verificatene le condizioni, per l’emergenza abitativa»

