Palermo, Italia Viva: "La città ha bisogno di risposte, no di inutili discussioni"

È polemica a Sala delle Lapidi, da una parte le opposizioni che attaccano l'Amministrazione sulla gestione del Capodanno, dall'altra parte c'è chi non ci sta e chiede che le sedute in consiglio comunale vengano impiegate per "i reali problemi della città".

Basta strumentalizzazioni sulle procedure che riguardano l'assegnazione delle manifestazioni del capodanno, poiché sono state fatte rispettando quelle che sono la norme in vigore.

"Rifiuti, negozi che chiudono e le sedute in Consiglio si sprecano perché non si è d'accordo sulla gestione del Capodanno" è la dura reazione del gruppo Italia Viva al comune di Palermo che aggiunge con il suo Capo Gruppo Sandro Terrani "Non facciamo da stampella a nessuno. La città aspetta i regolamenti, discutiamo dei reali problemi e cerchiamo di risolverli, Palermo non può più aspettare".

