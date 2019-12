Carlo Calenda a Palermo presenta "Azione": "Combattiamo l'odio"

Carlo Calenda arriva a Palermo per presentare il nuovo progetto politico "Azione", tra nuovi e vecchi sostenitori.

L’obiettivo dell’ex ministro è oltre che crescere nei sondaggi - che al momento lo danno al 3%- è "combattere l’odio e la paura che ha creato il Governo precedente".

Calenda si definisce un social democratico e punta il dito contro il M5S, innanzitutto per il reddito di cittadinanza e poi li accusa in quanto “stanno distruggendo la democrazia liberale, ma noi la preserviamo”.

Al momento il nuovo partito dell’ex renziano conta circa ventimila tesserati. A proposito della rottura con Renzi ha spiegato: "Ho lasciato il PD per l’alleanza con i Cinquestelle, a mio parere Renzi è il migliore Presidente del Consiglio che ci sia mai stato in questi anni". La presentazione itinerante del nuovo partito di Calenda continuerà in altre città d’Italia.

© Riproduzione riservata