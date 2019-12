Regionali, nasce la nuova categoria sindacale Confsal-Crab

Nasce una nuova realtà sindacale per la difesa dei diritti dei lavoratori della Regione Siciliana e in particolar modo per le categorie A e B. La nuova sigla è il Confsal-Crab costituito proprio dai fondatori del "Coordinamento regionale A e B", il Crab. Il bacino conta circa 5 mila dipendenti e alcuni impiegati, per difendere questa platea, hanno aderito al Confsal Funzioni Locali.

“Vogliamo iniziare un nuovo percorso –spiegano il coordinatore regionale Giuseppe Failla e i vice coordinatori Giampaolo Cappello e Giuseppe Di Rocco - che possa garantire un diritto alla carriera, fino ad ora negato da più di un decennio, attraverso una riqualificazione basata sui titoli posseduti e sulle mansioni effettivamente svolte”.

Fanno parte del coordinamento regionale Massimo Abbattista, Vincenzo Annaloro, Piero Arcidiacono, Antonietta Cottone, Rossana Danile, Felice Diliberto, Maria Letizia Gagliano, Antonino Parisi, Filippo Perrone e Luca Schembari. Per informazioni è possibile scrivere a coordinamentoregaeb@libero. it o visitare la pagina https://www.facebook. com/crabsicily.

