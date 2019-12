Comune di Palermo, lavori su area demaniale a Mondello

Il vicesindaco Fabio Giambrone e l’assessore al mare e alle coste, Maria Prestigiacomo, intervenendo in merito ai lavori in corso su area demaniale a Mondello, di proprietà e competenza della Regione siciliana, hanno richiesto "urgenti informazioni alle autorità competenti, le quali hanno comunicato che è in corso il montaggio temporaneo, a fini di collaudo, di uno stabilimento che, nel corso della prossima estate, andrà a sostituire una struttura installata precedentemente".

E’ quanto si legge in una nota del Comune di Palermo. Giambrone e Prestigiacomo hanno quindi richiesto che, "anche in vista della prossima stagione estiva, tutte le autorità competenti verifichino e vigilino sulla effettiva rispondenza della struttura con le caratteristiche paesaggistiche di Mondello e con il diritto alla fruizione della spiaggia".

