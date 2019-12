Ritardi negli stipendi all'Amat di Palermo, Catania: "Emessi i pagamenti"

«Non c'è alcun problema per il pagamento degli stipendi per i lavoratori di Amat, solo qualche giorno di ritardo perché gli uffici comunali hanno definito una procedura nuova che porterà, per la prima volta, il Comune al pagamento dei chilometri fatti dal tram», lo dice l’assessore alla mobilità Giusto Catania.

«Stamattina dagli uffici della mobilità urbana sono state emesse tutte le determinazioni di pagamento relative al trasporto pubblico locale, comprensivo di gomma e ferro, per un totale di oltre 17 milioni di euro. Non ci sono problemi né per gli stipendi né per la tredicesima», assicura Catania.

Sul taglio operato dal consiglio comunale, in sede di assestamento di bilancio, pari a 1,8 milioni, Catania esprime disappunto: «Un taglio ingiustificato che incide sulla qualità dei servizi ai cittadini, soprattutto per le persone più fragili. Ho rispetto per le scelte del Consiglio comunale ma stavolta non le condivido. L’emendamento approvato è una modifica unilaterale del contratto di servizio di Amat, che rischia di produrre contenziosi».

«Adesso bisogna capire cosa tagliare - aggiunge - certamente sarà abolita la navetta dentro l’ospedale Civico, sarà eliminata la navetta gratuita che collega il parcheggio Basile a Piazza Indipendenza e sarà ridimensionato il servizio di navette gratuite nel Centro storico che, quando è stato istituito aveva una frequenza di 15 minuti. Speriamo di salvare la navetta gratuita del cimitero dei Rotoli - aggiunge l'assessore alla mobilità - sarebbe un grave danno per le tante persone che la usano».

© Riproduzione riservata