Taglio dei vitalizi, in centinaia alla fiaccolata promossa da Figuccia

Centinaia di persone ieri sera sono scese in piazza a Palermo insieme al deputato regionale Vincenzo Figuccia per dire che i vitalizi vanno ridotti. L'allerta meteo non ha fermato la protesta, così tanti siciliani, giovani e meno giovani, si sono dati appuntamento per manifestare contro il taglietto del 9% ai vitalizi degli ex parlamentari regionali.

"Questa farsa - dice Figuccia che ha organizzato l'evento - rischia di condannarci ad una riduzione dei trasferimenti da parte dello stato per cui, se non dovessimo procedere adeguandoci al resto del paese, finiremmo con l'amputare alla Sicilia 70 milioni di trasferimenti indispensabili per realizzare strade, ospedali, infrastrutture e contrasto al dissesto idrogeologico".

"Chiedo - conclude - che il presidente dell'assemblea calendarizzi immediatamente il disegno di legge che preveda un taglio adeguato e annuncio sin d'ora che per la votazione in aula chiederò il voto nominale in modo che i siciliani tutti sappiano da che parte sta ogni singolo deputato regionale".

