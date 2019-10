"Buche e traffico in viale Regione Siciliana": M5s Palermo invia diffida al Comune

«La situazione critica in cui si trova viale Regione Siciliana, dove ogni giorno viene messa a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni, è oggetto di una diffida al Comune di Palermo, inoltrata dagli esponenti del MoVimento 5 Stelle a Palermo. In particolare, si chiedono interventi urgenti relativamente al rifacimento del manto stradale e al ripristino della segnaletica orizzontale nelle corsie centrali, entro 30 giorni, altrimenti si adiranno le vie legali.

«È inaccettabile che dopo due anni, nonostante siano state emanate due ordinanze mai eseguite, il Comune non abbia ancora ultimato i lavori per la fluidificazione della circolazione di ripristino dell’asfalto e per il riassetto del traffico nell’arteria più congestionata (e più pericolosa) di Palermo» dicono la capogruppo in consiglio comunale Concetta Amella, i consiglieri comunali Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo e i consiglieri di circoscrizione, Pasquale Tusa, Saverio Bruschetta, Mirko Dentici, Simona Di Gesù e Daniela Tumbarello.

