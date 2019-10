Palermo, la giunta Orlando si allarga: parte il toto-nomi per i tre nuovi assessori

La squadra della giunta Orlando di Palermo si allarga e passerà dagli attuali 8 a 11 assessori. Approvata in Consiglio la questione tecnica dell'allargamento e sopite le tensioni con Sinistra Comune, adesso è partito l'immancabile toto-assessori. Chi saranno i nomi di coloro i quali andranno a riempire le tre caselle vuote?

Come spiega Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia di oggi, il sindaco Orlando ne avrebbe in mente già due: Emilio Arcuri e Sergio Marino, entrambi ex assessori. Sul terzo nome, una donna, probabilmente la discussione resterà aperta. Patrizia Di Dio, leader di Confcommercio Palermo, il cui nome era circolato nelle cronache di questi ultimi giorni, ha fatto sapere di non essere interessata.

Qualche delega di certo verrà tolta per fare spazio ai nuovi. Scelta che farà diminuire il peso in giunta di qualcuno e aumentare quello di qualche altro.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

