Voto ai sedicenni, Lorefice: "È strumentalizzazione politica"

«Si parla di dare il voto ai giovani a 16 anni... questa non è politica! È strumentalizzazione! E una politica che strumentalizza non è politica. Non è vera costruzione del bene comune, del bene di questi giovani». Lo ha detto l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, presentando in anteprima alla stampa la seconda lettera pastorale «Scrivo a voi giovani» che in serata sarà consegnata ai giovani sul Sagrato della Cattedrale.

«Occorre mettersi a servizio dei giovani - ha aggiunto - e questo può avvenire se si accompagnano nella loro crescita, se gli si consegnano strumenti culturali e sociali per tirare il bello che hanno dentro. Purtroppo tante volte c'è un contesto politico ed economico che non li aiuta, ma, piuttosto, spesso intende strumentalizzarli. Questa non è politica».

