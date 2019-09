Il processo sulle firme false di M5s a Palermo, Fico e i Cancelleri assenti

Roberto Fico, presidente della Camera, Giancarlo Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture, la sorella Azzurra, deputata nazionale M5s, e Carmelo Miceli, parlamentare del Pd: tutti e quattro testimoni ma assenti, per impegni istituzionali, all'udienza di ieri del processo per le firme false, contro esponenti del Movimento 5 Stelle accusati di avere falsificato le firme a sostegno della lista Cinquestelle per le elezioni comunali di Palermo del 2012.

Come riporta un articolo di Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia, l'assenza di maggior peso è quella del testimone Roberto Fico, chiamato a deporre dalla difesa di Riccardo Nuti. Fico chiede di essere ascoltato a domicilio, cioè nella sua sede istituzionale, a Montecitorio. Il ministro delle Infrastrutture Cancelleri, invece, si trovava a a un ricevimento del console americano, a Napoli.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

