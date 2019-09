Palermo, terremoto alla Gesap: decade il Consiglio d'amministrazione

Un vero e proprio terremoto investe la Gesap, la società che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola, è infatti decaduto il Consiglio d'amministrazione, dopo le dimissioni di tre componenti su cinque.

L’addio dell'amministratore delegato Giovanni Scalia e di due consiglieri, Cleo Li Calzi e Domenico Cacciatore ha provocato la rottura, per cause che non sono state rese note. Gli altri componenti sono il presidente Tullio Giuffrè e il vicepresidente Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio e di Confindustria Palermo.

