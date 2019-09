Potere al popolo, sgomberato a Palermo l'immobile di via Cavour occupato

Sgomberata a Palermo la Casa del popolo di via Cavour: la struttura che in precedenza ospitava l'istituto nazionale sordomuti era stata occupata in primavera dai militanti palermitani di Potere al popolo. Questa mattina carabinieri, polizia e vigili urbani hanno sostituito i lucchetti dell'entrata e rimosso uno striscione.

L'immobile era stato utilizzato dal gruppo politico per organizzare dibattiti, concerti, per la realizzazione di sportelli per emergenza abitativa e per la raccolta di indumenti usati. Nel pomeriggio la reazione degli occupanti che hanno tenuto una manifestazione di protesta contro lo sgombero chiedendo la riassegnazione della struttura.

Per un'area che viene sgomberata un'altra è stata occupata, stavolta dal gruppo anarchico Sakalash: si tratta dell'ex asilo Umberto I di via di Dio, nei pressi di via Sampolo. Da anni chiuso e sottratto al servizio pubblico, il fabbricato stava ad un certo punto per diventare un centro multiculturale di preghiera, iniziativa poi arenatasi anche per l'ostilità di una parte dei residenti, promotori di una petizione contraria, mossi dal timore che nell'area sorgesse "una moschea".

All'occupazione avvenuta nei giorni scorsi è seguita l'inaugurazione di quello che si accinge ad essere uno spazio autogestito (soprannominato Kaos) con l'avvio di un primo dibattito pubblico al quale hanno preso parte abitanti del quartiere e alcuni titolari di attività commerciali della zona. L'obiettivo, spiegano i membri del Sakalash è quello di collaborare con i residenti per "liberare" uno spazio pubblico che prima non era fruibile e contestualmente realizzare diverse attività sociali, una scuola libertaria e laboratori creativi tramite un'autogestione dal basso.

