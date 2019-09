Rifiuti a Palermo, Orlando: "Troppi favori ai privati, l'antimafia mi convochi"

«Ci sono troppe anomalie nel comportamento di alcuni uffici e Agenzie e che si traducono sistematicamente in un rafforzamento della posizione monopolistica dei privati e in ostacoli all’operato della RAP, unica azienda pubblica in Sicilia a possedere una discarica ed un Tmb certificati e in linea con tutti i dettati di legge. Per questo giovedì prossimo, subito dopo l’audizione già fissata in Commissione Antimafia Regionale, chiederò all’on. Stefano Vignaroli e al senatore Nicola Morra di essere ascoltato dalle Commissioni bicamerali da loro presiedute».

Lo dice Leoluca Orlando dopo quelle che giudica come delle "anomalie" nel comportamento dell’Arpa, che a Catania ha rilasciato pareri diversi da quelli che rilascia a Palermo sulla qualità dei rifiuti in uscita dal Tmb della Rap e dopo che la stessa agenzia ha espresso pareri diversi per l’utilizzo dei rifiuti trattati per la copertura della V e della VI vasca esaurite di Bellolampo. «E' un comportamento difficilmente spiegabile sotto il profilo meramente tecnico - prosegue Orlando - che di fatto vanifica il lavoro della Rap e contrasta con il l’impegno politico del Governo regionale. Guarda caso a beneficiare indirettamente di queste anomalie sono sempre gli stessi padroni del vapore, cioè i gestori dell’immondizia privati che da decenni tengono sotto scacco i siciliani».

«La Rap e l’amministrazione comunale di Palermo - prosegue Orlando - hanno dato per anni sostegno e assistenza a ben 40 comuni della Provincia di Palermo ed oggi questa disponibilità e collaborazione istituzionale rischia di trasformarsi in un grave danno per i palermitani. Anche per questo ancora una volta ho sollecitato e confido che da parte della Regione in ogni sua articolazione venga lo stesso spirito di collaborazione. E' evidente che oggi è in gioco non solo una partita che riguarda Palermo, ma la capacità che la Sicilia si liberi definitivamente dalla dipendenza e quindi dalle anomalie determinate dallo squilibrio dell’intero sistema a favore dei privati».(ANSA).

© Riproduzione riservata