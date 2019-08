Rifiuti, Orlando scrive al Consiglio comunale: "Nuove regole per Palermo"

Una lettera per richiamare l’attenzione del Consiglio comunale sull'urgenza di discutere ed approvare alcuni regolamenti che direttamente o indirettamente sono legati ai temi del decoro e della pulizia della città. "Al di là delle legittime posizioni politiche e delle opinioni dei singoli e delle singole forze politiche - scrive Orlando - è innegabile che sia necessaria una azione che chiami alle proprie responsabilità ogni Istituzione, così come ogni Ufficio, Azienda e financo ogni singolo cittadino e cittadina di Palermo".

Il sindaco sottolinea che "le iniziative e gli interventi adottati negli ultimi mesi da Aziende e uffici competenti non sono stati sufficienti, per il permanere di situazioni di carenza di decoro e pulizia in città e le cause e le responsabilità sono molteplici, e, fra queste, alcune inadeguatezze normative e regolamentari cui il Consiglio comunale può contribuire a porre rimedio".

