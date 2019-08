Anagrafe di Palermo, impiegati in ferie: allo sportello c'è l'assessore

Si è tolto l'abito da assessore ai Servizi Demografici e si è messo dietro agli sportelli come un normale impiegato. E così Giuseppe Mattina, data l'assenza dei colleghi a causa delle ferie, ha rilasciato carte di identità, pass per le strisce blu e documenti per tutti coloro che ieri si sono recati all'Anagrafe.

"Ringrazio tutto il personale dell'Ufficio Anagrafe - ha detto Mattina, sorpreso dall'interesse suscitato dalla sua discesa in campo - In questo periodo stanno continuando a svolgere un lavoro eccezionale". L'articolo completo di Connie Transirico nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

