Europee: a Palermo Salvini è il più votato, M5s il primo partito

Palermo, così come nel resto della Sicilia, va in controtendenza rispetto ai risultati nazionali. Il Movimento 5 Stelle infatti si conferma il partito più votato col 29,19%. Lo segue la Lega che registra un vero e proprio exploit superando quota 20%. Una crescita notevole, considerati i risultati ottenuti dal Carroccio nelle ultime elezioni amministrative in Sicilia, dove al voto sono andati anche alcuni Comuni palermitani, come Monreale e Bagheria.

Se a livello nazionale il Pd sorpassa M5s, qui, non solo non avviene, ma il Partito Democratico viene preceduto da Forza Italia (terza forza politica per consensi), che conquista il 18,91% delle preferenze. Il Pd prende il 16,55.

Supera la soglia di sbarramento Fratelli d'Italia, che registra il 6,61%. Al di sotto dello sbarramento invece gli altri partiti. +Europa 2,89; La Sinistra 1,92;

Europa Verde 1,67; Partito Animalista 0,50; Popolo della Famiglia - Alternativa popolare 0,48; Partito Comunista 0,47; Partito Pirata 0,17; Casapound - Destre Unita 0,15; Popolari per l'Italia 0,14; Forza Nuova 0,14%.

Se M5s è il primo partito, a Palermo i candidati più votati sono Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno con 46.599 e il "medico dei migranti" Pietro Bartolo, del Pd con 29.761. Un dato che lascia intendere come il tema dell'immigrazione abbia probabilmente giocato un ruolo centrale nella scelta dei candidati da scegliere per il Parlamento europeo. Seguono due già europarlamentari Ignazio Corrao, di M5s con 28.135, e Caterina Chinnici, del Pd con 27.641. In casa Forza Italia, il candidato Giuseppe Milazzo vince la sfida interna con Saverio Romano: 26.510 voti il primo e 19.384 il secondo. Entrambi prendono più voti di Berlusconi al terzo posto con 18.315 voti.

