Il giorno di Falcone, anche Orlando diserta l'aula bunker: "Salvini a Palermo per fare comizi"

Anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha deciso di disertare la cerimonia di commemorazione per le vittime della strage di Capaci che sta per cominciare nell'aula Bunker. Lo ha annunciato lo stesso Orlando, accogliendo all'ingresso dell'Aula Bunker il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo che stamattina aveva accolto al porto gli studenti provenienti da tutta Italia per le manifestazioni in ricordo di Giovanni Falcone e delle vittime della strage.

"Mi ero augurato - ha dichiarato Orlando - che qualsiasi presenza istituzionale oggi a Palermo e all'Aula Bunker non si trasformasse in occasione per comizi pre-elettorali. Ho appreso che purtroppo non sarà così col previsto intervento di chi solo tre giorni fa ha attaccato i magistrati siciliani".

Il sindaco ha poi aggiunto: "Il dovere di rispettare la memoria di quell'Aula, del Pool antimafia che vi realizzò il primo maxi processo, del Comune di Palermo che a quel processo per la prima volta si costituì Parte Civile; soprattutto il dovere del rispetto della memoria di chi si è battuto a costo della vita contro ogni violenza e violazione dei diritti e del diritto, quel dovere mi impone di non essere presente all'aula bunker purtroppo trasformata in piazza per comizi".

"Sarò oggi nelle piazze della città - ha concluso Orlando - con i cittadini di Palermo e con gli studenti di tutta Italia, sarò lì dove si renderà doveroso omaggio istituzionale e umano alla memoria delle vittime".

Ieri anche il presidente della Regione Nello Musumeci e il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava avevano annunciato la loro decisione di non partecipare alla cerimonia di commemorazione nell'aula bunker organizzata dalla Fondazione Falcone e dal Miur.

