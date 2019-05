Insegnante sospesa a Palermo, Salvini: "Felice d'incontrarla". La professoressa accetta l'invito

«Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola, e gli studenti di quella scuola per spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista». Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una nota.

«Non ho alcuna remora ad incontrare il ministro Matteo Salvini, se può essere un’occasione di dialogo e di confronto che ben venga. Certamente sono disposta ad ascoltarlo assieme ai miei studenti», dice la professoressa di Italiano e Storia dell’Istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo Rosa Maria Dell’Aria.

La professoressa Dell’Aria si dice pronta anche ad accogliere l’invito in Senato che è stato rivolto alla docente e ai suoi alunni dalle senatrici a vita Liliana Segre ed Elena Cattaneo, per riflettere sul valore della memoria risponde. «Ho appreso da voi giornalisti di questo invito così importante che mi è stato fatto insieme con la mia classe da parte delle senatrici a vita ed è una notizia che mi fa tanto piacere, sarà un un ulteriore di momento di confronto». (ANSA).

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato mandato al webmaster del Comune di pubblicare sulla homepage del sito istituzionale il video del lavoro realizzato dagli studenti della II E dell’Istituto industriale Vittorio Emanuele III. La decisione è stata assunta oggi dalla giunta comunale, che ha anche aderito alle iniziative di solidarietà nei confronti della docente.

