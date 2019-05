Alberto Arcidiacono nuovo sindaco di Monreale, battuto l'uscente Capizzi

È Alberto Arcidiacono il nuovo sindaco di Monreale. Al ballottaggio ha ottenuto il 55,73% dei voti battendo l'uscente Piero Capizzi con il 44,27%.

Arcidiacono, già presidente del consiglio comunale, viene dal centrodestra, è vicino a Diventerà Bellissima, ed è stato sostenuto da un pezzo del Pd. Determinate, probabilmente, l’apparentamento, che ha fatto molto discutere, con Roberto Gambino de "Il Mosaico".

Gli assessori designati dal neo sindaco sono Daniela Battaglia, Giuseppe La Fiora, Nicola Taibi, Rosanna Giannetto e Geppino Pupella.

Bassa l'affluenza, sotto il 42 per cento, ben 17 punti percentuali in meno rispetto al primo turno.

Capizzi ha reso onore al vincitore e ha dichiarato che continuerà a lavorare per Monreale. Inoltre, ha dichiarato di essere soddisfatto dei risultati raggiunti in questi 5 anni di legislatura. "Sono consapevole di aver amministrato questa città nel modo migliore e - afferma - di aver raggiunto importanti risultati. Consegno una città risanata dal punto di vista economico-finanziario".

Il nuovo consiglio comunale vedrà 14 appartenenti alla maggioranza e 10 all’opposizione. Si tratta di Fabrizio Lo Verso, il più votato, Davide Mirto, Letizia Sardisco, Francesco La Barbera e Ignazio Davì ("Il Mosaico"); Paola Naimi, Giulio Mannino, Angelo Venturella e Rosario Ferreri ("La nostra terra"); Marco Intravaia (che dovrebbe anche essere presidente in pectore), Flavio Pillitteri e Santina Alduina ("DiventeràBellissima"); Sandro Russo e Riccardo Oddo ("Obiettivo Futuro").

Per la minoranza, Piero Capizzi, nella qualità di sindaco sconfitto al ballottaggio., tre rappresentanti di "Alternativa Civica", Pippo Lo Coco, Gery Valerio e Silvio Terzo. Due i rappresentanti di Popolari per Monreale: Giuseppe Di Verde e Mimmo Vittorino. Per la Lega Giuseppe La Corte, per Forza Italia Antonella Giuliano, per Monreale Caputo sindaco Andrea Noto e per il Movimento Cinque Stelle: Fabio Costantini.

