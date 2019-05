Palermo, presentato il programma della Lista Europa Verde tra ecologia, ambiente e musica

È stato presentato a Palermo, allo spazio Stazione Lolli, il programma della lista Europa Verde, durante una manifestazione che ha affrontato i temi legati all'ambiente e ai cambiamenti climatici.

All'evento, organizzato da Nadia Spallitta capolista per Sicilia e Sardegna alle elezioni europee del 26 maggio, hanno partecipato diversi artisti - musicisti, pittori e scultori - in un'ottica che vede la politica come un rinnovamento etico, ecologico e culturale.

Tra gli artisti presenti Pupi Fuschi, Veronica Pecoraino Maria Felicia Vadalà, Aida Vivaldi, Antonino Gaeta, Carlo Monastra e Salvo Valenti, Margherita Avvento, Tobia, Cocò Gulotta della Bottega Retrò, i Rakija Bomba Trio e il tenore Pietro Lupina.

