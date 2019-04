Salvini in Sicilia il 25 e 26 aprile, Candiani: "Qui per aiutare Musumeci"

"Il vice premier Matteo Salvini sarà in Sicilia il 25 e 26 aprile a dimostrazione della importanza che ha la Sicilia per la Lega". Lo ha detto il senatore Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia, a margine della presentazione, in mattinata, nella sede della Lega Salvini Premier di Palermo, della prima scuola di formazione politica della Lega in Sicilia, che partirà il prossimo ottobre.

Presenti anche il responsabile regionale enti locali, Igor Gelarda, e Giovanni Callea, presidente del Circolo Lega Città di Palermo e responsabile organizzativo Lega, ideatore e direttore della scuola.

Il ministro ieri, ha fatto sapere che si sta "organizzando per essere in Sicilia, per uscire dal dibattito vecchio fascisti, comunisti" sottolineando che "la liberazione dalla mafia secondo me è la priorità per questo Paese".

"Stamattina ho voluto fare una foto con il presidente Musumeci e farmi vedere mentre lavoravo con lui, magari poteva essere più utile fare un giro e uno scatto con Zaia, Fedriga e Fontana, ma sono venuto proprio da Musumeci per dire che la Lega vuole dare una mano per cambiare questo sistema che condiziona ancora le scelte della Regione siciliana, la Lega vuol dare una mano alla Sicilia e siamo qui per aiutare, non cerchiamo poltrone per assessori". L’ha detto ai giornalisti il sottosegretario della Lega, Stefano Candiani, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulla classifica 'Governance Poll', che riguarda il gradimento dei presidenti di Regione pubblicata ieri dal Sole 24 Ore e che dà il governatore siciliano, Nello Musumeci, all’ultimo posto.

