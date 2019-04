Salvini a Palermo nei luoghi dell'integrazione, ma è pesce d'aprile

Il vicepremier Matteo Salvini domani sarà a Palermo ma è una bufala o meglio un pesce d'aprile. La notizia è giunta, tramite un comunicato stampa, nelle redazioni giornalistiche.

"Finalmente avremo modo di confrontarci in modo civile e sulle cose concrete e daremo al Ministro la possibilità di conoscere alcune delle tante esperienze di accoglienza, dialogo e integrazione di Palermo. Onestamente era ora che alla comunicazione virtuale a suon di post e tweet si sostituisse la possibilità di incontrarsi e parlarsi." È quanto scritto nella nota. Ma la dichiarazione era a firma di Giuseppe Matina (e non Mattina come si chiama realmente l'assessore) che dichiarava di accompagnare il ministro nella visita ai luoghi simbolo dell'integrazione a Palermo.