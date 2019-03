Palermo, il vicesindaco Giambrone: "Una squadra di vigili urbani per il decoro urbano"

La creazione di un gruppo di agenti sganciati dai servizi e destinati al controllo del decoro della città, prendendo direttamente da lui le direttive; un raccordo continuo col territorio per gli interventi di abbellimento di piazze e strade. Sono questi i primi obiettivi che Fabio Giambrone (due volte senatore, ex presidente di Gesap...) si è posto nel suo nuovo incarico di vicesindaco del Comune di Palermo. Intervistato da Giancarlo Macaluso sulle pagine del Giornale di Sicilia di oggi. Da sempre uno dei fedelissimi di Orlando, è il naturale successore del "Professore" per la prossima sfida alle amministrative.

Assessore con delega al Decoro Urbano, il neo vicesindaco annuncia: «Nel giro di pochi giorni sarà operativo un nucleo di agenti della polizia municipale (ha anche la delega sui vigili, ndr) che risponderà direttamente a me. Avrà un compito durissimo: fare rispettare l'ordine a Palermo rispetto a alcuni problemi specifici. Stiamo facendo di tutto per rendere Palermo diversa, non è pensabile che qualcuno tenti di mortificare questo lavoro, lasciando sacchetti di immondizia per strada. È venuto il momento di sanzionare veramente chi ha questo tipo di comportamenti. Questa squadra avrà il compito di girare in lungo e in largo la città e segnalare queste situazioni, a qualsiasi ora».

