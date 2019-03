Bagheria, per la corsa a sindaco M5s schiera Romina Aiello

Il Movimento 5 Stelle di Bagheria ha individuato in Romina Aiello il proprio candidato sindaco per le elezioni amministrative del 28 Aprile 2019.

Romina Aiello, 31 anni, attivista storica del meet up di Bagheria ha ricoperto il ruolo sia di consigliere comunale, che di assessore alla Cultura, Spettacolo, Pubblica istruzione, Edilizia scolastica.

"Nel corso del suo mandato - si legge in una nota - ha potuto, quindi, toccare con mano le esigenze e i bisogni del territorio, non soltanto nell’ambito delle sue deleghe, ma anche in quelle dell’intera giunta, con la quale ha condiviso l'intero percorso di questi ultimi 5 anni. Siamo consapevoli che questa tornata elettorale presenti sfide nuove e diverse rispetto al passato. Nel 2014 ci trovavamo ad affrontare una situazione d’imminente dissesto economico, dichiarato proprio durante la campagna elettorale, una città dilaniata da anni d’instabilità e da una tensione costante fra i banchi della giunta e quelli del consiglio comunale. Ci siamo lanciati nella nostra missione con quel pizzico di coraggio e spensieratezza, chiamati a rimediare ad i numerosi errori, accumulatisi nel passato e che abbiamo ricevuto in eredità".

Nella nota del Movimento 5 Stelle si legge inoltre: "Non vogliamo prospettare nessun libro dei sogni, ma nel corso di questa campagna elettorale presenteremo progetti concreti, nel solco della continuità amministrativa. Quello che possiamo promettervi è il nostro impegno quotidiano e la capacità di mettere da parte le velleità personali per il bene di Bagheria. Noi continuiamo a metterci la faccia, insieme a Romina: passo dopo passo per non tornare indietro".

© Riproduzione riservata