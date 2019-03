Palermo, Orlando all’evento di Calenda: l’ombra delle Europee

Leoluca Orlando all’appuntamento di Carlo Calenda che, venerdì pomeriggio nell'ex chiesa di San Mattia ai Crociferi, alla Kalsa, presenterà il manifesto «Siamo europei». Una presenza che per alcuni è un atto di cortesia, mentre per altri, come si legge in un articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, potrebbe svelare l’intenzione del sindaco di Palermo di partecipare alle Europee.

Il manifesto di Calenda, che vorrebbe comporre quel campo largo del centrosinistra, in vista della competizione elettorale, ha già ottenuto migliaia di adesioni, anche di peso, come quelle dei governatori di Piemonte, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e di sindaci di molte città.

Palermo, le foto dei nuovi assessori della giunta Orlando: "Pensare al presente con obiettivo il futuro" Adham Darawsha, deleghe a Culture, Partecipazione e Consulte Giuseppe Giambrone, vicesindaco e deleghe Personale, Polizia Municipale, Decoro Urbano (Coime, Reset, Verde, Cantiere Municipale), Sispi e Innovazione, Comunicazione Giovanna Marano, deleghe Scuola e Lavoro Maria Prestigiacomo, deleghe ai Lavori pubblici e rigenerazione urbana, Rapporti funzionali con Amap e Amg Giuseppe Mattina, deleghe alle Politiche di cittadinanza, Minori, Anagrafe e Stato Civile Roberto D’Agostino, deleghe Bilancio, Patrimonio, Servizi Cimiteriali Giusto Catania, deleghe al Piano Regolatore, Ambiente, Pedonalizzazioni e Rapporti funzionali con Rap e Amat Leopoldo Piampiano, deleghe Attività produttive e Canile

Un progetto che evidentemente sembra avere catturato le attenzioni anche di Orlando, che nei giorni scorsi ha varato la nuova giunta aprendo ai partiti.

